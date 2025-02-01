Kaçakçılık Operasyonları: 24 Araç ve 608 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kaçakçılık Operasyonları: 24 Araç ve 608 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin, Edirne ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 24 lüks araç ve 608 kg uyuşturucu yakalandı.

01.02.2025 13:16
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin, Edirne ve Hakkari'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 lüks araç ve 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler üç başarılı operasyona imza attı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Gümrük Limanı'nda şüpheli görülen 12 konteynerle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerler detaylı şekilde arandı. Söz konusu konteynerlerde beyan edildiği gibi el aletleri ve dokumaya elverişli yer kalıpları değil çeşitli marka ve modellerde, 24 lüks binek ve cip tipi araç olduğu belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 356,6 milyon lira olan araçlara el konuldu.

Esendere ve Kapıkule'da uyuşturucu operasyonları

Esendere ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar arandı.

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 431 kilogram eroin, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da 177 kilogram esrar ele geçirildi.

İki operasyonda yaklaşık 720 milyon lira değerindeki toplam 608 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülürken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, kaçakçılıkla mücadeleye ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının korunması hedefiyle aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaçakçılık Operasyonları: 24 Araç ve 608 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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