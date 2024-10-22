KADEM'in 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "Yapay Zeka ve Kadın" konuşulacak - Son Dakika
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KADEM'in 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "Yapay Zeka ve Kadın" konuşulacak

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" 8-9 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

22.10.2024 11:17
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" 8-9 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre zirvede, "Yapay Zeka ve Kadın" ana temasını tartışmak üzere farklı ülkelerden uzman, akademisyen ve araştırmacılar bir araya gelecek.

Gerçekleşecek oturumlarda, kadınların daha adil ve güvenli bir geleceğe sahip olması için yapay zekanın nasıl kullanılabileceği ve mevcut dezavantajların nasıl bertaraf edilebileceği tartışılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun 8 Kasım'da açılış konuşmalarını yapması beklenen zirve, Liderler Oturumu'yla devam edecek.

Zirvenin ikinci gününde, "Yapay Zeka, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar", "Yapay Zeka, Sosyo-kültürel Kodlar", "İlham Veren Kadınlar", "Yapay Zeka Üzerine Etik Tartışmalar ve Politik Düzenlemeler", "Yapay Zekanın Kadının İyi Olma Haline Etkileri", "Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm" başlıklı oturumlar yer alacak.

Zirvede, deneyim alanları ve yapay zekanın farklı kullanımlarının tartışıldığı küçük söyleşi noktaları da kurulacak. Bu alanlardan birinde, Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında yapay zekanın nasıl kullanıldığı konusu ele alınacak.

Filistinli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri, zirvenin ikinci günü bu alandaki söyleşilerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

Zirve, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

"Araştırmalar, bazı yapay zeka uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekanın, sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını belirtti.

Bayraktar, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, yapay zekanın imkanlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açtıklarını belirterek, "Araştırmalar, bazı yapay zeka uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon'un 2018'de geliştirdiği yapay zeka tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zeka, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Bu sistemler ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın, insan tarafından kendisine yüklenen veriler, yazılımlar ve algoritmalar aracılığıyla mevcut eşitsizlikleri sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, "Yapay zekanın cinsiyet rollerine ve adalete nasıl etki edeceği, bugün verilecek kararlara bağlı. Peki bu kararları kimler, nasıl verecek? Yapay zekanın verdiği kararların etik ilkelere uygunluğunu ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak? Yapay zeka dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak?" sorularını yöneltti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Gümrükçüoğlu ise Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'yle yurt dışından pek çok kişi, kurum ve kuruluşa Türkiye'yi ve KADEM'i tanıma fırsatı sunduklarını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek ilk panelde, farklı ülkelerin aile, kadın ve teknoloji bakanlarının ağırlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM'in 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde 'Yapay Zeka ve Kadın' konuşulacak - Son Dakika

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