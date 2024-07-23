Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi

Geniş Video İzle

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için yapılan ihaleye tepki gösterdi. Kösedağı, Kalamış Parkı'na müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

23.07.2024 15:35  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihale yapılmasına ilişkin, "Kadıköy Belediye Başkanı olduğum sürece Kalamış'ta herhangi bir şekilde bu marina büyüyemeyecek ve Kalamış Parkı'na müdahale edilemeyecek" dedi. Kösedağı, limanla ilgili Mimarlar Odası ve 32 vatandaşın açtığı davanın sürdüğünü belirterek, süreci takip ettiklerini, gerekirse müdahil olacaklarını söyledi.

Kalamış Parkı'nda açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi. İhale şartnamesinde hangi konuların yer aldığına dair kendilerine bilgi verilmediğini belirten Kösedağı, şunları söyledi:

"Kalamış Marina'nın ihale süreci 2010 yılından beri devam ediyor. Bu üçüncü ihale, ilk iki ihale sonuçlanmasına rağmen iptal edildi. Şu anda bu ihalenin akıbetini bilmiyoruz. Biz dosyaya erişmek istedik. Ancak ihale şartnamesine gizlilik kararı koyulmuş. Bu neyin gizliliği, anlamış değiliz. Kadıköy ve İstanbul halkı olarak burayı çok seviyoruz. Bakın, hemen arkamızda insanlar spor yapıyorlar, suyla buluşuyorlar. Bu ihalenin akıbetiyle buranın ne olacağı ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Kamusal faydası var mı? Kadıköylüler denizle buluşabilecek mi? Otel mi yapacaklar, dinlenme tesisi mi yapacaklar, bilmiyoruz. Şu anda Kalamış'ta, Haydarpaşa'da ve Fikirtepe'de süreç nasıl işliyor, Kadıköy Belediye Başkanı olarak benim bir bilgim yok, STK'ların bilgisi yok, derneklerin bilgisi yok, dayanışmaların bilgisi yok, Kadıköy halkının bilgisi yok"

"Parkımızı kimseye vermeyiz"

Kalamış'ın aynı zamanda kamusal alan olduğunun altını çizen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şöyle devam etti:

"Kalamış İstanbul'un son yeşil alanlarından bir tanesi. Kadıköylülerin ve İstanbulluların uğrak noktaların başında geliyor. Burası Kadıköy halkınındır. Kamusal ve aktif kullanılan bir alandır. Bu sene Euro 2004 maçlarını burada yayınladık. Yaklaşık 300 bin insan geldi. Yine burada bir festival yapacağız. O da yakın zamanda başlayacak. Kadıköy Belediye Başkanı olarak bunu çok net ve yüksek sesle söylüyorum; Kalamış Marina oradan buraya kadar uzayamaz. Kalamış Parkı'na herhangi bir müdahaleyi asla kabul etmeyeceğim. Biz Kalamış Parkı'mızı kimseye vermeyiz. 505 milyon dolar da verseler, 2 milyar dolar da verseler o bizim sorunumuz değil. Kadıköy halkının sorunu değil. Kadıköy halkı olarak da bütün yasal yollarımızı sonuna kadar kullanırız. Vatandaşlarımızla, meslek odalarımızla ve STK'larımızla parkın, yeşil alan olarak kalmasını, denizle bütünleşmesini devam ettireceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı olduğum sürece Kalamış'ta herhangi bir şekilde bu marina büyüyemeyecek ve Kalamış Parkı'na müdahale edilemeyecek."

Kalamış Yat Limanı ile ilgili yasal sürecin devam ettiğini de anımsatan Kösedağı, "Burayla ilgili Mimarlar Odası'nın ve 32 vatandaşımızın açtığı dava sürüyor. Süreci takip ediyoruz, gerekirse müdahil olacağız" dedi.

İhale süreci

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait İstanbul'un en büyük yat limanı Fenerbahçe-Kalamış Marina'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için 16 Temmuz'da yeniden ihale yapılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde paylaştığı bilgilere göre ihalede en yüksek 3 teklif; 505 milyon dolar ile Vahit Karaarslan, 504 milyon dolar ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi, 469 milyon dolar ile Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından verildi. 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan'dan geldi.

2021'de Koç Holding'e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, Kalamış Yat Limanı\'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

Mesut Kösedağı, Fenerbahçe, Denizcilik, Türkiye, Kalamış, Kadıköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:11:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement