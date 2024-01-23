Kadıköy\'de 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Pendik\'te yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL KADIKÖY'de 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan ve eşinin dayısı Sami Akbulut'u öldüren şüpheli Ali Özey, Pendik'te operasyonla yakalandı. Sahte kimlikle yaşayan şüphelinin bir dönem köyünde yaşadığı, İstanbul'da çay ocağı işlettiği ve bir mobilyacının yanında çalıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait işlenen cinayetlerin faillerini yakalamak içinde çalışma başlattı. Kadıköy'de 22 Kasım 2005'de meydana gelen Ayşe Özey'in ağır yaralanması ve Sami Akbulut'un öldürülmesiyle ilgili dosya tekrar incelendi. Polisin çalışmasına, göre eve alkollü gelen Ali Özey eşiyle Ayşe Özey ile tartıştı. Ayşe Özey, dayısı Sami Akbulut'u arayarak yardıma çağırdı. Üç kişi arasında yaşanan tartışma sırasında Sami Akbulut 22 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Ayşe Özey olayda ağır yaralanırken, şüpheli Ali Özey olay yerinden kaçtı.

KÖYÜNDE SAKLANDI

Cinayetten sonra şüpheli kayıplara karıştı. Yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadı. Geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda firari şüpheli Ali Özey'in sahte kimlikle Pendik'te bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. İz süren polis ekipleri, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin 2005'te cinayeti işledikten sonra bir süre Adana'da köyünde saklandığı ortaya çıktı. Adana'dan sonra tekrar İstanbul'a gelen şüpheli, amcasının oğlu adına çıkarılan sahte kimlikle yaşamaya başladığı öğrenildi. Şüphelinin çay ocağı işlettiği, bir dönemde mobilyacının yanında çalıştığı belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.