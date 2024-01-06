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Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı - Son Dakika
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Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı

Kadıköy'de bir özel okula ait servis minibüsü, içindeki öğrencilerle birlikte kaçırıldı. Gasp edilen minibüs daha sonra terk edilmiş olarak bulundu. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kadıköy\'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı
06.01.2024 - 11:21,
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KADIKÖY'de, içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servis minibüsününün araç kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis minibüsünü kaçıran şüphelinin korkuyla bağrışan çocuklara, "Korkmayın, araç lazım" dediği duyuluyor.

Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta 4 Ocak Perşembe günü saat 07.00 sıralarında, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı. Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım." diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda  şüphelinin  gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek gözaltına alınarak İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Öte yandan, kaçırılan servis minibüsünün içindeki araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin şoför koltuğuna oturarak minibüsle hızla ilerlediği görülüyor .Servisteki öğrencilerin korku ve panik içinde bağrışmaları duyulurken, şüphelinin "Korkmayın  araç lazımdı, sakin olun indireceğim" dediği duyuluyor.

Kaynak: DHA
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