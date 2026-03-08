Kadın Eğitmenlerden Atıcılıkta Cesur Adım - Son Dakika
Kadın Eğitmenlerden Atıcılıkta Cesur Adım

Kadın Eğitmenlerden Atıcılıkta Cesur Adım
08.03.2026 11:12
Sultangazi'de kadın atış eğitmenleri, güvenli silah eğitimi vererek kadınların bu alandaki varlığını güçlendiriyor.

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir poligonda görev yapan kadın atış eğitmenleri Beyza Nur Bozdemir ve Evsa Hazal Zerdali, erkek egemen olarak görülen atıcılık alanında çalışarak hem vatandaşlara güvenli silah kullanımı eğitimi veriyor hem de kadınların bu alandaki varlığını güçlendiriyor.

Poligona atış yapmak için gelenlere güvenlik kurallarını, silahın nasıl tutulacağını, tetik disiplinini ve hedef alma tekniklerini anlatan eğitmenler, atıcılık alanında kadınların da başarıyla yer alabileceğini gösteriyor.

Bozdemir ve Zerdali, disiplin ve dikkat gerektiren bu meslekte hem eğitmenlik yapıyor hem de atışlarıyla hedefi 12'den vuruyor.

Atış eğitmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında mesleklerini ve yaşadıkları deneyimleri AA muhabirine anlattı.

Atıcılık ve silah eğitmenliği yapan Beyza Nur Bozdemir, silahlara olan merakının küçük yaşlarda başladığını, disiplin ve profesyonellik gerektiren bu mesleğin kendisini cezbettiğini söyledi.

Poligonda gün boyunca atış yapmak isteyenleri ağırladıklarını kaydeden Bozdemir, gelen kişilere önce güvenlik kuralları hakkında detaylı bilgi verdiklerini, ardından kontrollü ve güvenli şekilde atış deneyimi yaşattıklarını anlattı.

"Kadınlar potansiyelini keşfetmek için bu alanı denemeli"

Bozdemir, atıcılık alanının genellikle erkeklere ait bir meslek gibi görüldüğünü ancak bunun doğru olmadığını ifade ederek, "Silahlara her zaman hevesim vardı. Disiplinli ve profesyonel bir alan olduğu için ilgimi çekti. Erkek egemenliği deniyor ama geçmiş tarihe baktığınızda en iyi keskin nişancıların kadınlardan çıktığını görürsünüz. Vücut yapımız gereği silah kullanırken erkeklere kıyasla daha az titreme olur. O yüzden özellikle uzun silahlarda kadınların başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Poligona gelen bazı kişilerin kadın eğitmen gördüklerinde şaşırdığını dile getiren Bozdemir, buna rağmen çoğunlukla gurur verici tepkiler aldığını aktardı.

Bozdemir, atış sporuna ilgi duyan kadınlara da tavsiyede bulunarak, "Bu alan disiplin, özveri ve profesyonellik gerektiriyor. Bence bu özellikler kadınlara çok yakışıyor. Kadınlar potansiyelini keşfetmek için bu alanı denemeli." dedi.

Atış eğitiminde en çok önem verdikleri konunun güvenlik olduğunu vurgulayan Bozdemir, tetik disiplininin ve silahın asla gelişigüzel yönlendirilmemesinin temel kural olduğunu belirtti.

"Kadınların da bu alanda güçlü şekilde var olabileceğini göstermek önemli"

Poligonda görev yapan eğitmenlerden Evsa Hazal Zerdali, bu mesleği yapmayı geçmişte hayal etmediğini ancak şu an işini severek yaptığını dile getirdi.

Atıcılık sporunda kadınların daha fazla yer almasının önemli olduğunun altını çizen Zerdali, "Genelde toplumda kadınların bir adım geride olduğu düşünülür ancak böyle alanlarda çalışmak benim için gurur verici. Kadınların da bu alanda güçlü şekilde var olabileceğini göstermek önemli." ifadelerini kullandı.

Eğitmenlik sürecinde zaman zaman yüksek adrenalin yaşanan anlar olduğunu anlatan Zerdali, poligonlarda güvenlik kurallarının en üst seviyede tutulduğunun altını çizdi.

Zerdali, "Atış sporunda 'Her silah doludur' mantığı vardır. Müşterinin elindeki silah boş bile olsa anlık refleksle size dönebilir. Bu nedenle eğitmen olarak sürekli yanında durup olası kazaları önlemek için dikkatli olmak gerekir." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla erkek egemen olarak görülen mesleklerde çalışan kadınlara mesaj veren Zerdali, "Hiç kimse hayallerini cinsiyet kalıpları yüzünden sınırlandırmamalı. Kadın da erkek de her işi yapabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

