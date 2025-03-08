Kadın İstihdamını Artıran Destekler - Son Dakika
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Kadın İstihdamını Artıran Destekler

Bakanlık, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çeşitli projeler ve teşvikler sunuyor.

08.03.2025 11:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve SGK aracılığıyla yürüttüğü mesleki eğitim programları ve sunduğu teşviklerle kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlıyor.

AA muhabirinin Bakanlığın kadın istihdamını artırmaya yönelik sunduğu desteklerden derlediği bilgilere göre, kadınların sosyo-ekonomik hayatın içerisinde daha fazla yer alması için çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütülüyor.

Kadınların iş gücüne katılım oranını 2028'de yüzde 40,1'e çıkarmayı hedefleyen Bakanlık, İŞKUR ve SGK aracılığıyla yürüttüğü mesleki eğitim programları ve sunduğu teşviklerle kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlıyor.

Bu doğrultuda İŞKUR aracılığıyla kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdamını desteklemek amacıyla aktif iş gücü programları düzenleniyor.

Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve toplum yararına programların yer aldığı aktif iş gücü programlarından 2002'den bu yana 2,5 milyondan fazla kadın yararlandı.

İş Pozitif ile 950 binden fazla kadın istihdama kazandırıldı

Bakanlık buna ek olarak geçen yıl kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla "İş Pozitif" projesini başlattı.

Kadınlara sağlanan desteklerin ve teşviklerin bir arada toplandığı projede 950 binden fazla kadının iş gücüne katılmasına aracılık edildi.

Kadın istihdamını artırmaya yönelik yürütülen bir başka proje de Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi. İlk etapta 25 ilde uygulanan proje, yapılan son düzenlemeyle tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıldı.

Projede, kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağlanan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uygulanan çocuk bakım desteği de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

Çalışan anneler iş yaşamından koparılmıyor

Bakanlık, kadınların iş ve aile hayatını dengeli bir şekilde yürütebilmesi için çalışan annelere bakıcı desteği de sağlıyor. SGK ve AB finansmanıyla yürütülen EDUCARE II projesiyle kadınlar aldıkları destekle hem istihdamdan kopmuyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcısı istihdamı teşvik ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, yapılan yeni düzenleme sonrasında aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya çıkarıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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