Kadın Oyunları Festivali Ayvalık’ta Başlıyor

(BALIKESİR) - Türkiye ve Avrupa'da tek olan Kadın Oyunları Festivali'ne 23 Mart'tan itibaren Ayvalık Belediyesi ev sahipliği yapacak. Oyunların gelirinin bir kısmı, Ayvalık Eğitime Destek Derneğine bağışlanacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivalinin Ayvalık ayağında oyunlar 23- 27 Mart arasında Nejat Uygur Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında 23 Mart Pazar "Hikayesinde Senden Bahsetti", 24 Mart Pazartesi "Othello", 25 Mart Salı "Gülistan", 26 Mart Çarşamba "Fok Derisi KAVUŞMA" ve 27 Mart Perşembe "Havva" isimli oyunlar Nejat Uygur Sahnesi'nde izleyiciye sunulacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, büyük ilgi gören festivalin 5'incisinde de tiyatroseverlerin birbirinden güzel beş oyun izleyeceğini söyledi. Titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ifade eden Ergin, kadın konusunu nitelikli şekilde ele alan tiyatro oyunlarını festivalin içeriğine uygun olma koşuluyla seçmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Festival geçen haftalarda sırasıyla Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla ve Çanakkale'de de düzenlenmişti.

Festivalin gelirinin bir kısmı, Ayvalık Eğitime Destek Derneğine öğrenci bursu için bağışlanacak.