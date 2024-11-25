Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri

AKCOAT, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Kadınlar İçin Birlikte Güçlüyüz' temalı bir seminer düzenledi. Seminerde, kadın hakları ve şiddetle mücadele konularında uzmanlar bilgilendirme yaptı.

25.11.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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AKCOAT, 25 Kasım, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kadın haklarının korunması ve eşitlik bilincinin yaygınlaştırılması konularında farkındalık oluşturan 'Kadınlar İçin Birlikte Güçlüyüz' temalı seminer büyük ilgi gördü.

Akcoat, toplumsal faydayı önceliklendiren sosyal sorumluluk projeleriyle, kadın hakları ve toplumsal eşitliğe yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kadın hakları ile toplumsal eşitliğe dikkat çekmek amacıyla 'Kadınlar İçin Birlikte Güçlüyüz' temalı seminer düzenlendi. Akcoat Konferans Salonu'nda organize edilen seminerde, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uzman, Avukat Özlem Zengin, konu ile ilgili mevcut hukuki düzenlemeleri ve şiddet mağdurlarına sunulan destek mekanizmalarını detaylandırarak, kadınların bu desteklerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında bilgi verdi. Etkinliğe, Sakarya 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren birçok üretim tesisi çalışanı da katıldı.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARI GÜÇLENDİRME PRENSİPLERİ'Nİ İMZALADIK'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akcoat Genel Müdürü Burç Yıldırım, kadınların güçlenmesinin yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, sürdürülebilir gelecek için bir zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. Yıldırım, "Akkök Holding bakış açısıyla, kadınların güçlenmesi ve toplumsal eşitlik konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Akcoat olarak, kadın haklarının savunulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu taahhüdümüzün bir göstergesi olarak, Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni (WEPs) imzaladığımızı gururla belirtmek isterim. Amacımız, sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında kadınların daha güçlü, bağımsız ve özgür bireyler olarak yer alabilmesi için kararlı adımlar atmak." Kadınların fırsatlara eşit haklarla erişimini sağlayan bir çalışma ortamı yarattıklarının altını çizen Yıldırım, konuşmasını "Kadınların güçlendirilmesi sadece bir hedef değil, aynı zamanda daha adil ve eşit bir dünya için bir gerekliliktir" dedi.

ŞİDDETİN FARKLI YÜZLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Avukat Özlem Zengin konuşmasında şiddetin sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutlarıyla da ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Eğitim yoluyla toplumsal farkındalığın artırılması kritik öneme sahip. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerekiyor" diye konuştu.

Ayrıca kadınların güçlendirilmesi için toplumsal dayanışmanın önemine de değinen Av. Zengin, kadınların bir araya gelerek destekleyici ağlar oluşturmalarının gerekliliğine işaret etti.

Kadın haklarının korunması ve eşitlik bilincinin yaygınlaştırılması konularında değerli bir farkındalık ortamının yaratıldığı seminerde katılımcılar, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri ve şiddetle mücadelede etkili adımlar atılabilmesi için hukuki ve sosyal bilgiler edinme fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Hukuk, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri - Son Dakika

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