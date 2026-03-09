Sermin\'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Ali Bacak (51) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sermin Bacak (42), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Bacak'ın tabutunu kadınlar taşıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Bacak'ın ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"BIÇAĞI ELİNDEN ALMAK İSTERKEN..."

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Bacak, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baak'ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden almak isterken bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi.

TABUTUN ERKEKLER TARAFINDAN TAŞINMASINA İZİN VERMEDİLER

Sermin Bacak için Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile Bacak'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Bacak'ın tabutunu kadınlar omuzladı. Kadınlar tabutun erkekler tarafından taşınmasına izin vermedi. Sermin Bacak'ın cenazesi Hallaç Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.