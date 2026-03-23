Kadınlar Ormanların Korunmasında Öncü
23.03.2026 11:47
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan kadınlar, ormanların korunması için büyük çaba harcıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün kadın çalışanları, "Türkiye'nin akciğerleri" olan ormanların korunması için gece gündüz demeden sahada görev yapıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 25 kadın orman işletme şefi, farklı branşlarda görev yapan 34 kadın mühendis, 26 kadın orman muhafaza memuru, ekim-dikim ve ağaçlandırma, bakım faaliyetleri, ağaçların kimliklendirilmesi ve damgalandırılması, orman yangınlarıyla mücadele, orman emvalinin nakliye kontrolü ve denetim süreçleri gibi alanda aktif sorumluluk üstleniyor.

Yaklaşık 6 yıldır teşkilatta görev yapan 35 yaşındaki Harmancık Orman İşletme Şefi Leyla Koca, AA muhabirine, 13 bini ormanlık alan olmak üzere 22 bin hektar alandan sorumlu olduğunu söyledi.

Amcası ve eniştesinin de orman teşkilatında çalıştığını, onların vesilesiyle çocukluğunun doğayla iç içe geçtiğini belirten Koca, "İşletme şeflerini gördüm ve bu mesleği yapabileceğime orada karar verdim. Doğayı da seviyorum. Mesleğe başladığımda çok heyecanlı olduğumu, çok korktuğumu hatırlıyorum." dedi.

Koca, sevdiği bir ortamda çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada ekim dikim çalışmaları yapıyoruz. Fidanın zamanla büyüdüğünü görüyorsunuz. Emek veriyorsunuz ve karşılığını görüyorsunuz. Mesleğe dair en güzel şey bu sanırım. Orman yönetim planlarıyla ormanların geleceği için çalışıyoruz. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil, sahada çalışırken yaban hayatını görmek, onları gözlemlemek, en unutulmaz anı oluyor."

"Zorlu şartlarla mücadele ediyoruz"

Orhaneli Orman İşletme Şefi 30 yaşındaki Kübra Şeşen, 4 yıldır görevini sürdürdüğünü, 6 bini ormanlık alan olmak üzere 12 bin hektar alandan sorumlu olduğunu ifade etti.

Çocukluk yıllarında ormana yakın bir evde oturduklarını, bu sebeple içinde hep bir doğa sevgisi olduğunu belirten Şeşen, mesleği bu sevgiden yola çıkarak babasının da yönlendirmesiyle seçtiğini anlattı.

Şeşen, mesleğe başladığı günün heyecanını halen hissettiğini vurgulayarak, "Beni meslekte en çok heyecanlandıran olumlu ve olumsuz iki şey var. Orman yangın ihbarı geldiğinde heyecan duyuyoruz, endişeyle beraber. Sahaya gidip orman yangınını görene kadar ve müdahale edene kadar endişeyle beraber heyecanımız oluyor. Bir de gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında özellikle sahaya gidip başarı aldıktan sonra çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Doğayı seven ve kendine güveni olan, zorlu şartlarda çalışmayı göze alan herkesin bu mesleği yapabileceğini aktaran Şeşen, genç meslektaşlarına kendilerine güvenmelerini ve hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini tavsiye etti.

Şeşen, şefliğin sorumluluk alanının geniş olduğunu belirterek, "Alan büyük olduğu için sorumluluğumuz da büyük. Kadın, erkek ayrımı yapmadan zorlu şartlarla mücadele ediyoruz. Bu, aynı zamanda gurur verici bir durum." dedi.

Orman Haftası dolayısıyla farkındalık kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Şeşen, "Okullara gidip eğitimler yapıyoruz, mahalle muhtarlıklarına uğrayıp halkımızı toplayıp onlara broşürler dağıtıyoruz, afişler asıyoruz, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

"Her gün başka bir şey öğrenmek, ayrı bir heyecan"

Kocayaren Orman İşletme Şefi 29 yaşındaki Gülbahar Erol, 11 bini ormanlık alan olmak üzere 15 bin hektar alandan sorumlu olduğunu, 2023'ten bu yana teşkilatta görev yaptığını anlattı.

Erol, mesleğe başladığında çok zorlandığı, heyecanlandığı ve korktuğu zamanların olduğunu belirterek, "Teoride gördüğüm tüm şeyleri arazide yaptığım zaman o, ayrı bir heyecan verdi. Her gün başka bir şey öğrenmek, ayrı bir heyecan." dedi.

Orman teşkilatında erkek çalışan sayısının daha fazla olduğunu ifade eden Erol, "Aslında bizim mesleğimizin kadını, erkeği yok. Bir kadın olarak, çok büyük alana hükmetmek, çok gurur verici. Bu mesleği seçmek isteyen kadınlara bir ayrımcılık olmadığını, kadının da erkeğin de aynı şekilde, aynı şartlarda çalıştığını bilmelerini isterim. Yangınlarda 7/24 ayaktayız. Çalışmayı ve doğayı seviyorlarsa bu mesleği seçebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın muhafaza memuru olmak gurur verici"

Orman muhafaza memuru 30 yaşındaki Yasemin Özdemir, 4 yıldır Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Meyran Orman İşletme Şefliğinde çalıştığını, orman köylüsü olduğunu söyledi.

Babasının muhafaza memuru üniformasına zaafı olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sanırım ilk çocuk olduğum için bu, bana nasip oldu. Gururla da taşıyorum üniformamı. Bu mesleği bir kadın olarak yapmak, çok gurur verici. Her sektörde ve her meslekte kadının olabileceğine inananlardanım ve var olmasını destekliyorum. Üniformayı giydikten sonra zaten kendi adınız, kimliğiniz kalmıyor. Teşkilatımızın adı kaldığı için daha hassas ve daha özverili davranıyoruz. O yüzden isteyen herkese nasip olur inşallah."

Orman muhafaza memuru 24 yaşındaki Göksu Alagöz de 2023'te Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığını dile getirerek, "Bir ağacın büyüme aşamalarını, tohumdan fidana, sonra ağaca olan aşamalarını tek tek kendimiz yönetiyoruz ve bunu izlemek, çok güzel bir duygu. Koruma faaliyetleri ve tüm faaliyetler, heyecan uyandırıyor. Severek yapıyorum işimi. Bir kadın muhafaza memuru olmak gurur verici." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
Sivasspor, ’’yoksa yeniden küme mi düşecekler’’ denirken play-off potasına göz kırptı Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza 2 ölü, 4 yaralı Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
12:04
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:55
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
