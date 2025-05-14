Kadınlar Yapay Zeka Devriminde Önemli Rol Oynamalı - Son Dakika
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Kadınlar Yapay Zeka Devriminde Önemli Rol Oynamalı

Anita Erskine, Afrika'da kadınların teknolojiye katılımının kalkınma için kritik olduğunu vurguladı.

14.05.2025 11:13
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Ganalı gazeteci ve iletişim uzmanı Anita Erskine, kadınların yapay zeka devriminde aktif rol üstlenmesinin önemine işaret ederek Afrika'da kadınların teknolojiye katılımının yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği değil, kıtanın kalkınması açısından da kritik olduğunu vurguladı.

Kadınların güçlendirilmesi, kızların eğitimi ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yürüten Ganalı gazeteci ve iletişim uzmanı Anita Erskine, Fas'ın Ben Guerir kentindeki Muhammed VI Politeknik Üniversitesinin (UM6P) ev sahipliğinde 8-9 Mayıs'ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi kapsamında, AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Kadın liderleri yetiştirmeyi hedefleyen Brand Woman Africa ve bilim ile teknolojide kadınların temsiliyetini artırmayı amaçlayan STEM Woman Projesi gibi girişimlerin kurucusu Erskine, kıtada kadınların teknoloji alanında daha aktif rol üstlenmesinin yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil, Afrika'nın sürdürülebilir kalkınması için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Teknolojiyi "toplumsal dönüşümün aracı" olarak gören Erskine, "Benim gerçek odağım, hikaye anlatımı ve iletişimi bir eylem aracı olarak kullanmaktır." dedi.

Kadınların teknolojiye yönlendirilmesinde medya ve anlatıların gücüne dikkati çeken Erskine, STEM Women Project'in kadınların bilim ve teknolojiye katılımını teşvik ettiğini belirtti.

Derin teknolojinin Afrika için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Erskine, "Kıta olarak o kadar gerideyiz ki, dünyanın geri kalanını yakalayıp aramızdaki farkı kapatmanın yollarından biri derin teknolojiyi, yapay zekayı keşfetmektir." değerlendirmesini yaptı.

"Kadınlar yapay zekaya yön vermeli"

Kadınların yapay zekanın şekillenme sürecine katılmasının önemine işaret eden Erskine, kapsayıcı veri setlerinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

"Yapay zeka, verilerin bir birleşimidir. Boşlukta var olmaz. Ona ne yüklerseniz onunla şekillenir." diyen Erskine, kadınların bu dönüşümün parçası olması gerektiğini söyledi.

Erskine, "Kadınları bu yeni devrimin bir parçası olmaya, geri planda kalmamaya, yapay zekanın yaygınlaşmasına dahil olmanın yollarını bulmaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Liderlik sadece ekranda olanlar değildir"

Afrikalı kadınların liderlikte sunduğu özgün katkılara değinen Erskine, kırsal alanlardaki kadınların da bu tablonun önemli parçası olduğunu belirtti.

Erskine, kadın çiftçilerin de teknolojik dönüşümde unutulmaması gerektiğinin altını çizerek "Afrikalı kadınlar çok fazla bilgi sağlıyor. Birçok Afrikalı kadın farklı sektörlerde çalışıyor. Ön planda olmayan ama toplumlarını daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan kadınlar da liderdir." ifadelerini kullandı.

Kadınların teknolojiye katılımında kırılması gereken kalıplar olduğunu vurgulayan Erskine, "Teknolojide yer almak için belli türde bir kadın olmanız gerektiği fikrini çürütmek gerekiyor." dedi.

Eğitimin erken yaşta başlaması gerektiğini savunan Erskine, "Teknolojiyi anlamak, temel eğitim olmadan çok zor. Teknoloji üniversitede öğrendiğiniz bir şeydir. Teknoloji, bu genç kadınların hayatlarında en başından itibaren, en başından itibaren etkilememiz gereken bir şeydir." değerlendirmesini yaptı.

"Korkmayın, teknolojiyi siz yönlendirin"

Yapay zeka ve derin teknolojiye yönelmek isteyen genç kızlara seslenen Erskine, "Derin teknolojiye yönelmek isteyen kızlara söyleyeceğim şu: Derin teknolojiye adım atmak için belirli bir tanıma uymanız gerekmez. Korkmayın. Teknoloji sizi korkutabilir ama siz onu kendi topluluğunuzun veya okulunuzun sorunlarını çözmek için yönlendirebilirsiniz." diye konuştu.

Afrika kıtasının teknoloji yarışında çok geride kaldığını belirten Erskine, "Aradaki farkı kapatmak için daha fazla kızımızın, daha fazla kadınımızın derin teknolojinin değerini ve gücünü keşfetmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Derin teknoloji fırsat eşitleyici olabilir"

DeepTech Zirvesi'ne katılımını da değerlendiren Erskine, "Burada olmak gözlerimi açtı. Derin teknoloji gerçekten büyük bir dengeleyici olabilir. Doğru şekilde kullanılırsa, doğru anlaşılırsa kıtamız gerçekten sıçrama yapabilir." dedi.

Zirvede yer almaktan heyecan duyduğunu dile getiren Erskine, iletişimin gücünü kadınların teknolojiye katılımını teşvik etmek için kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Yapay Zeka Devriminde Önemli Rol Oynamalı - Son Dakika

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