Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturma, Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel'in tutumunu tartışmaya açtı. Silahlı saldırının Tuncer tarafından organize ettirildiğini öne sürerek şikayetçi olduğu belirtilen Gökçel'in, Tuncer gözaltına alındıktan sonra destek için gelen Yeni Parti heyetinde yer alması dikkat çekti.

Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturma, Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel'le ilgili dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Gökçel'in, silahlı saldırının Tuncer tarafından organize ettirildiğini öne sürerek şikayetçi olduğu belirtilirken, Tuncer'in gözaltına alınmasının ardından Gökçel'in de bulunduğu Yeni Parti heyetinin belediye başkanına destek veren açıklamalarda bulunması soru işaretlerine neden oldu.

Mersin siyasetinde son günlerde belediyelere yönelik soruşturmanın yanı sıra silahlı saldırı dosyaları da tartışılıyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı ile bir medya kuruluşuna yönelik silahlı saldırıların da incelendiği kamuoyuna yansıdı. Yaşanan gelişmeler, Tuncer ile Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel arasında daha önce yaşandığı öne sürülen gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

GERİLİM 4 EYLÜL'DE BAŞLADI

İddialara göre; Tuncer ile Gökçel arasındaki anlaşmazlık, Yeni Parti'nin teşkilatlanma süreci ve Mezitli ilçe yapılanması üzerinden başladı. 4 Eylül'de taraflar arasında telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar yaşandığı, görüşmelerin ardından Gökçel'in bulunduğu konumu Tuncer'e gönderdiği ileri sürüldü. Söz konusu iletişim trafiğinin, daha sonra soruşturmaya konu olan silahlı saldırılardan hemen önce gerçekleştiği belirtildi.

PEŞ PEŞE SİLAHLI SALDIRILAR YAŞANDI

Aynı gün Yenişehir 50. Yıl Mahallesi'nde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofise motosikletli kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi. 5 Eylül'de Menteş Mahallesi'nde bir medya kuruluşu, 7 Eylül'de ise Mezitli'nin Tece Mahallesi'ndeki bir iş yeri silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırılara ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı, güvenlik kamerası kayıtlarında motosikletli kişilerin söz konusu adreslere ateş açtığının görüldüğü aktarıldı.

Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

TUNCER 1 EKİM'DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmadaki dikkat çeken gelişmelerden biri 1 Ekim'de yaşandı. Mersin'de Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer aldı. Tuncer hakkında, husumet yaşadığı kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği öne sürülerek ayrıca "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yeni Parti İl Başkanlığı ile bir medya kuruluşuna yönelik saldırıların da soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı.

GÖKÇEL'İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Dosyadaki iddialarla birlikte Gökçel ile Tuncer arasındaki geçmiş gerilim de yeniden tartışılmaya başlandı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Cengiz Gökçel'in, Yeni Parti İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından Ahmet Serkan Tuncer'den şikayetçi olduğu ve ifadesinde saldırının Tuncer tarafından organize ettirildiğini öne sürdü. 

DÜN ŞİKAYET ETTİ, BUGÜN NEDEN YANINDA?

Ancak Tuncer'in gözaltına alınmasının ardından yaşanan gelişme dikkat çekti. Tuncer'in 1 Ekim'de gözaltına alınmasının ardından Mersin'e gelen Yeni Parti heyetinde Cengiz Gökçel de yer aldı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu heyet, emniyet ve belediyede temaslarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Tuncer'in gözaltına alınmasına ilişkin "demokrasi" vurgusu öne çıktı. Böylece Gökçel'in Tuncer hakkında şikayetçi olduğu yönündeki bilgiler ile gözaltı sonrasında Tuncer'e destek veren siyasi heyette bulunması yan yana geldi.

Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

GÖZLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Gökçel'in emniyet veya savcılık ifadesinin içeriği, taraflar arasındaki mesajlaşmalar, saldırılara ilişkin deliller ve Tuncer'in suçlamalara karşı savunması tartışmaların seyrini belirleyecek. Şu aşamada kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Dosyada soruşturma konusu suçlamalar ve bunların oluşturduğu dikkat çekici siyasi tablo bulunuyor.

Ahmet Serkan TuncerCengiz GökçelYeni PartiPolitikaMezitliMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:06
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:12
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı
41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu’ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:10:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei