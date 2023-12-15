 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kafes-18 Operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kafes-18 Operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki 'Kafes-18 Operasyonu' kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kafes-18 Operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
15.12.2023 - 09:55,  Güncelleme: 09:55
Abone Ol

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Ağrı ve Çanakkale'de yapılan operasyonda yakalanan 36 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların aralarında bazı eğlence yerlerinin sahipleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında halkın huzurunu bozmak, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde etmekle suçlanan şüphelilerden 20'si, adliyeye getirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının işlemlerinin ise diğer illerde sürdüğü belirtildi.

Eskişehir merkezli 5 ilde özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Eskişehir, Güvenlik, Diyarbakır, Adliye, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafes-18 Operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı

Son Dakika
10:03 Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez objektif karşısına geçti
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kafes-18 Operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement