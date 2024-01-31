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Kafes-33 Operasyonunda 9 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kafes-33 Operasyonunda 9 Zanlı Gözaltına Alındı

Kafes-33 Operasyonunda 9 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Kafes-33 operasyonunda, alacak verecek meselesi nedeniyle müştekilere ait 2 kuyumcu kurşunlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünü tespit ederek 9 zanlıyı gözaltına aldı.

31.01.2024 13:59
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İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 9 şüphelinin gözaltına alındığı Kafes-33 operasyonunda, zanlıların alacak verecek meselesi nedeniyle müştekilere ait 2 kuyumcuyu kurşunlattığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 2 kuyumcusunun kurşunlanması ve İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eylemleri Ahmet Söylemez'in elebaşı olduğu organize suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini belirledi. Ayrıca şüpheli Yüksel K'nin, Göksel Kaya'dan alacağı borcu Ahmet Söylemez'e devrettiği, elebaşının da yüksek miktarlarda para talep ettiği ve iş yerlerinin bu nedenle kurşunlandığı saptandı.

Tehditler sonrası Mardin Tanıtım Günleri'nde yaralanan Nedim Kaya'nın, anlaşmazlık nedeniyle silahlı saldırıya uğradığını ortaya çıkaran ekipler, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda örgüt elebaşı dahil 9 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-33 operasyonlarında bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 zanlının gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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