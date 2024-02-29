\'Kafkas Kültür Buluşmaları\'nda Konuşan İmamoğlu: "Kimsenin Bir Ülkede \'Azınlık\' Diye Tarif Edilmesini Kabul Etmem, Edemem"

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: HAKAN KAYA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce 'Kafkas Kültür Buluşmaları'nın açılış konuşmasını yaptı, sonra Kafkas folklor ekibinin dans gösterisine eşlik etti. İmamoğlu konuşmasında "Ben, kendi bakış açımla, literatürde de 'azınlık' diye tariflenen bir kısım grupları ya da halkları ya da kesimleri bu tarifle asla kabul etmiyorum. Çünkü, bir şehirde ya da bir ülkede 'azınlık' tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Çünkü, her yaşayan insan, her yurttaşın bu ülkenin azınlık değil, asil vatandaşları ve asil halkları olduğunun da altını çizmek isterim. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek "Kafkas Kültür Buluşmaları" başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştirdi, sonra Kafkas folklor ekibinin dans gösterisine eşlik etti.
İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:
"NE MUTLU Kİ BİZ, DÜNYANIN EN RENKLİ, EN BEREKETLİ COĞRAFYASINDA YAŞIYORUZ: Kafkas kültürünün o eşsiz güzelliğini daha iyi anlamak, daha yoğun yaşamak, daha güçlü paylaşmak için burada olacağız. İlerleyen yıllarda, çok farklı etkinliklerle de hem Kafkas kültürünün tanınmasına katkı sunacağını hem de farklı deneyimlerle çok enteresan açılımları bize sunabileceğini düşünüyorum. Ne mutlu ki biz, dünyanın en renkli, en bereketli coğrafyasında yaşıyoruz. Zaten Anadolu denince insanın aklına, direkt bereket geliyor. Anadolu'nun toprağı da bereketlidir, kültürel, manevi coğrafyası da bu anlamda bereketlilik taşır. Bu bereketlilik, tabii aynı zamanda çeşitlilikten de beslenir. Farklılıkların uyumundan beslenir. Anadolu, aynı zamanda acılarla da olgunlaşmış bir coğrafyadır. Bu yönüyle tarihi analiz ederken, bunu tamamen bugünün gücünü, kuvvetini, birliğini ve beraberliğini büyütmesi adına anlamak ve bu şekilde karşılamak gerektiğine inanıyorum.
BİR ÜLKEDE 'AZINLIK' TARİFİNİ DOĞRU BULMUYORUM: Biz, İstanbul'daki bütün inançların, kültürlerin, etnik kökenlerin, yaşam biçimlerinin her yönüyle tanınması, tanıtılması ve eşitlikçi bir zeminde bu şehirde yaşadıklarını hissetmesini çok önemseyen bir yönetimiz. Zira ben, kendi bakış açımla, ki genelde literatürde de 'azınlık' diye tariflenen bir kısım grupları ya da halkları ya da kesimleri bu tarifle asla kabul etmiyorum. Çünkü, bir şehirde ya da bir ülkede 'azınlık' tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Çünkü, her yaşayan insan, her yurttaşın bu ülkenin azınlık değil, asil vatandaşları ve asil halkları olduğunun da altını çizmek isterim. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz. Bu millet olma bilinci ve kavramı, özellikle son yüzyılda Cumhuriyetle birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün imza attığı, arkadaşlarıyla beraber kurduğu ve hep birlikte geliştirmekte yükümlü olduğumuz süreçte, güçlü birliğimizi ve beraberliğimizi arttıran, herkesi eşit kılan demokrasiyle de taçlanan değerli bir sürecin kişileriyiz, aktörleriyiz. Bu yönüyle Türkiye'nin özü ve özeti niteliğinde olan, İstanbul'da birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin gücüne güç katmak için de çaba içerisindeyiz. Elbette bu yöntemleri, bu buluşmaları bunun bir parçası olarak da görüyorum.
ZİHNİMDE UYANAN DUYGUYU 10 YIL ÖNCE KALEME ALMIŞTIM: Özellikle son 200 yıl içerisinde yaşanan Kafkasya'daki savaşlar, soykırımlar, sınırdışı edilmeler ve Osmanlı ile olan münasebeti, Karadeniz geçişleri, bu topraklara yerleşim süreçleriyle ilgili çokça yayın okudum diyebilirim. Tabii sonrasında zihnimde uyanan duyguyu, bundan 8-9 yıl önce, belki 10 yıl önce kendimce kaleme almıştım ve Karadeniz kıyılarına yanaşan, Kafkaslardan göç eden insanların gemilerinin batırıldığı, yoğun bir biçimde hastalıklarla mücadele edildiği, kampların kurulduğu… Ki bunların en yoğun yaşanan yerlerinden birisi Samsun'dur. Bir bölümünün de Trabzon'a yaklaştığı ve o bölgede özellikle yoğun hastalıklarla insan kayıpları, can kayıpları olmuş ve o insanların orada toplu mezarlara defnedildiği, belli eserlerde okuduğum kayıtlardı.
HER ACININ YAŞATTIKLARININ DÜNYA BARIŞI İÇİN BARIŞ MÜCADELESİNE DÖNÜŞMESİNİ ARZU EDİYORUM: Karadeniz'in kıyılarında, sayısını söylemek yanlış olabilir, ama çokça canımızın, insanımızın, yurttaşımızın geçmişinden insanlar oralarda yatıyorlar. Bu süreçlerde hayatını kaybedenler rahmet diliyorum, şükranla anıyorum ve o insanların, o ecdadın evlatlarının, bugün bu memleketin, bu milletin asli birer yurttaşları olarak, en az her vatandaş kadar büyük emekler sarf ettiğini bilen bir insan olarak diyorum ki; hepsinin ruhu şad olsun. ve bu acılar, mutlaka anlaşılmalı. Ama her anlaşılan acı, her anlaşılmaya çalışan acının, kederin ve o coğrafyanın yaşattıklarının, bu milletin geleceği için bir birlik ve dirlik teminatı olması, dünya barışı için de barış mücadelesine dönüşmesini yürekten arzu ediyorum.
"KÜLTÜR MOZAİĞİ BİR ARAYA GELDİ"
Bu yıl ilkinin yapılacak olan "Kafkas Kültür Buluşmaları"nda; Çerkes, Abhaz, Çeçen, İnguş, Oset, Dağıstanlı, Karaçay-Malkar, Gürcü ve Laz topluluklardan 27 sivil toplum kuruluşu, ilk kez bir araya gelecek. Etkinlik programını kurum temsilcilerinin oluşturduğu bu tarihi buluşmada, konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden filmlere, söyleşilerden geleneksel kıyafet defilesine pek çok kültürel performans İstanbulluların beğenisine sunulacak.
Son Dakika › Güncel › 'Kafkas Kültür Buluşmaları'nda Konuşan İmamoğlu: 'Kimsenin Bir Ülkede 'Azınlık' Diye Tarif Edilmesini Kabul Etmem, Edemem' - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, rakibin performansını takdir ettiğini belirterek, oyuncularından daha iyi performans beklediğini ve hedeflerinin ligi kazanmak olduğunu ifade etti.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?