Kağıthane Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

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KAĞITHANE Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenler için yemek programı düzenledi. Programa ilçede görev yapan öğretmenler ilgi gösterdi.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gerçekleştirilen yemek programında öğretmenler canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin öğretmenler gününe özel yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda karakter inşa etmek ve topluma yön veren bireyler yetiştirmektir. Sizlerin emeği, fedakarlığı ve sevgisi sayesinde geleceğimiz şekilleniyor. Yeni nesiller sizin eseriniz olacak" diyerek öğretmenlere olan minnettarlığını ifade etti.

'ÇALIŞMALARIMIZ, ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİDİR'

Ayrıca Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlik sırasında Kağıthane Belediyesi'nin eğitim alanında hayata geçirdiği projelerden de bahsederek, "Göreve geldiğimizden bu yana, çocuklarımız ve gençlerimiz için millet kıraathaneleri, Çocuk Kütüphanesi, Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu ve birçok eğitim alanı açtık. Okullarımızın bakım ve onarımlarını üstlendik, binlerce öğrencimize kırtasiye ve burs desteği sağladık. Tüm bu çalışmalar, siz değerli öğretmenlerimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir" dedi.

Etkinlik sonunda öğretmenler, belediyeye kendilerine yapılan sürpriz için teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.