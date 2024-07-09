Kağıthane'de Emlakçı Dolandırıcılığı Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Kağıthane'de bir emlakçının, gayrimenkul satışına ilişkin aracılık etmesi amacıyla anlaştığı kişi tarafından dolandırılmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz'da Kağıthane'de gayrimenkul danışmanlığı yapan M.D.G'nin 400 bin avro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Emlakçının, gayrimenkul satışına aracılık etmesi amacıyla bir kadınla irtibata geçtiği ve komisyon olarak 400 bin avro vereceği konusunda anlaştıkları, ofisinde görüştükleri sırada kadının paranın bulunduğu zarfı çantasına koyduğu, M.D.G'nin de iş sonuçlanınca komisyonunu vereceğini söylemesi üzerine kadının zarfı iade edip ofisten ayrıldığı belirlendi.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen M.D.G'nin kontrol ettiği zarfta 400 bin avronun yerine sahte para konulduğunu anladığı tespit edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadın şüpheli yabancı uyruklu F.G. ile beraberinde hareket ettiği yabancı uyruklu G.N.S'nin Londra'dan İstanbul'a geldiklerini belirledi.

Şüpheli G.N.S, yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken, şüpheli F.G'nin ise başka bir uçakla Türkiye'den ayrıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.N.S, adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin dolandırıcılık olayından önce İstanbul Havalimanı'na geldikleri ve birlikte hareket ettikleri anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.