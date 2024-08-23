Kağıthane\'de silahlı saldırı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Güncel

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında park halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırıda, yabancı uyruklu A.K. (30) hayatını kaybetmiş, yabancı uyruklu arkadaşı F.M. ağır yaralanırken, A.K'nin koruma görevlisi E.K. de ayağından hafif yaralanmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovanın olay yerinde bulunduğu belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespit edildiği, 20 Ağustos'ta ise Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda bu 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da yakalandığı bildirilmişti.