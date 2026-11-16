Kağıthane'de taksinin 4 lastiğini bıçaklayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de taksinin 4 lastiğini bıçaklayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

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Kağıthane\'de taksinin 4 lastiğini bıçaklayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
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Kağıthane\'de taksinin 4 lastiğini bıçaklayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
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Kağıthane'de 6 Kasım günü iddiaya göre cipten inen 1 kişi, park halindeki taksinin 4 lastiğini bıçaklayıp patlattı; aracın cam, yan ayna ve sileceklerini de kırdı. Taksi sahibinin şikayeti sonrası polisin yakaladığı şüpheli, adliyeye sevk edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de iddiaya göre cipten inen 1 kişi, yolu daralttığı gerekçesiyle park halindeki taksinin 4 lastiğini bıçaklayarak patlattı. Taksinin camlarını, yan aynalarını ve sileceklerini de kırarak araca zarar verdi. Taksi sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli cipten inen 1 kişi, yolu daralttığı gerekçesiyle park halindeki taksinin 4 lastiğini bıçaklayarak patlattı. Ardından taksinin camlarını, yan aynalarını ve sileceklerini de kırarak araca zarar verdi. Saat 08.00 sıralarında aracının zarar gördüğünü fark eden taksi sahibi Furkan A., 7 Kasım Cumartesi günü polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin Hüsnü Gökhan C. olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

TAKSİNİN LASTİKLERİNİ 8 KEZ BIÇAKLADI

Çalışmalarda, şüphelinin taksinin 4 lastiğini de 2'şer kez bıçaklayarak patlattığı öğrenildi. Lastikleri kullanılamaz hale getiren şüphelinin taksinin camlarına, yan aynalarına ve sileceklerine de zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen Hüsnü Gökhan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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