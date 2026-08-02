Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu - Son Dakika
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Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu

Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu
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Kağıthane’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi.

Kağıthane'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu

SIFIR MODEL ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu

12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu

30 MİLYON LİRALIK ZARAR

Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ntoglu@mynet.com [email protected]:
    Ali fazla sallamışlar 12 araç toplamı 36 milyon anca yapar.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Kağıthane’de otoparka duvar çöktü: 12 sıfır araçta milyonlarca liralık hasar oluştu - Son Dakika
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