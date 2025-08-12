Kahire'de 10. Dünya Fetva Konferansı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahire'de 10. Dünya Fetva Konferansı Başladı

12.08.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'da 70 ülkenin katıldığı konferansta yapay zekanın fetva süreçlerindeki rolü ele alınıyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 70 ülkenin katılımıyla düzenlenen 10. Dünya Fetva Konferansı başladı.

Mısır Medya Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanlığının himayesinde El-Ezher kurumuna bağlı Mısır Fetva Evi "Dar el-İfta" ve Dünya Fetva Kurumları Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen konferansın konu başlığı "Yapay Zeka Çağında Bilge Bir Müftü Yetiştirmek" olarak belirlendi.

70 ülkeden din adamlarının yanı sıra teknoloji uzmanlarının katılım sağladığı konferansta, "yapay zekanın fetva verilmesinde kullanılmasının zorlukları ve fırsatları" ele alınacak.

Konferansın, "İslami ilkelerden ödün vermeden güncel gelişmelerle olumlu etkileşim kurabilen akılcı fetvaların geliştirilmesi için net bir yol haritasının geliştirilmesine katkıda bulunması" bekleniyor.

Kahire'deki 10. Dünya Fetva Konferansı iki gün sürecek.

"Yapay zeka aleminde temel İslami değerler işaret ediliyor"

Mısır Evkaf Bakanı Usame el-Ezheri, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "akılcılık" ifadesini açıklayarak, "Birçok değerin ve ahlakın sarsıldığı dünyada, düzensizliği dizginleyebilecek yapay zeka aleminde temel İslami değerler işaret ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ezheri, yapay zekanın elektronik dünyada araştırma vizyonu kattığına dikkati çekerek, "Bu sayede, yapay zeka dünyasında bilge müftüler, bilge filozoflar, bilge düşünürler, bilge ve belagatlı vaizler yetişiyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma işaret eden Ezheri, "Mısır olarak Filistin'deki kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve topraklarından sürülmelerini kesinlikle reddedeceğiz." şeklinde konuştu.

Ezheri, "Mısır'ın Filistin davasını tasfiye etme girişimini ve Filistinlilerin maruz kaldığı her türlü korkunç haksızlığı ve zulmü kesin bir dille reddettiğini" vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Güncel, Kahire, Dünya, Müftü, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire'de 10. Dünya Fetva Konferansı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
00:10
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 18:36:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kahire'de 10. Dünya Fetva Konferansı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.