Kahire'de 10. Dünya Fetva Konferansı Başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 70 ülkenin katılımıyla düzenlenen 10. Dünya Fetva Konferansı başladı.

Mısır Medya Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanlığının himayesinde El-Ezher kurumuna bağlı Mısır Fetva Evi "Dar el-İfta" ve Dünya Fetva Kurumları Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen konferansın konu başlığı "Yapay Zeka Çağında Bilge Bir Müftü Yetiştirmek" olarak belirlendi.

70 ülkeden din adamlarının yanı sıra teknoloji uzmanlarının katılım sağladığı konferansta, "yapay zekanın fetva verilmesinde kullanılmasının zorlukları ve fırsatları" ele alınacak.

Konferansın, "İslami ilkelerden ödün vermeden güncel gelişmelerle olumlu etkileşim kurabilen akılcı fetvaların geliştirilmesi için net bir yol haritasının geliştirilmesine katkıda bulunması" bekleniyor.

Kahire'deki 10. Dünya Fetva Konferansı iki gün sürecek.

"Yapay zeka aleminde temel İslami değerler işaret ediliyor"

Mısır Evkaf Bakanı Usame el-Ezheri, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "akılcılık" ifadesini açıklayarak, "Birçok değerin ve ahlakın sarsıldığı dünyada, düzensizliği dizginleyebilecek yapay zeka aleminde temel İslami değerler işaret ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ezheri, yapay zekanın elektronik dünyada araştırma vizyonu kattığına dikkati çekerek, "Bu sayede, yapay zeka dünyasında bilge müftüler, bilge filozoflar, bilge düşünürler, bilge ve belagatlı vaizler yetişiyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma işaret eden Ezheri, "Mısır olarak Filistin'deki kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz ve topraklarından sürülmelerini kesinlikle reddedeceğiz." şeklinde konuştu.

Ezheri, "Mısır'ın Filistin davasını tasfiye etme girişimini ve Filistinlilerin maruz kaldığı her türlü korkunç haksızlığı ve zulmü kesin bir dille reddettiğini" vurguladı.