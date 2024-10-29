Kahire'de Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in ev sahipliğinde, Mısır Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile çok sayıda Mısırlı ve yabancı yetkilinin yanı sıra diplomatik misyon yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak, son aylarda Türkiye ile Mısır arasında dikkati çekici ve artan bir gelişme gösteren ilişkilere övgüde bulundu.