Kahire'de Filistin Zirvesi Hazırlıkları - Son Dakika
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Kahire'de Filistin Zirvesi Hazırlıkları

Mısır'da Filistin konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi öncesinde dışişleri bakanları toplantısı yapıldı.

04.03.2025 00:16
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Mısır'ın başkenti Kahire'de, düzenlenecek Filistin konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi öncesinde, hazırlık niteliğindeki dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Katar, Kahire'de bugün gerçekleştirilen, Filistin meselesindeki gelişmelerle ilgili olağanüstü Arap Birliği toplantısına katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Halifi'nin toplantıda, "Katar'ın Filistin davasına yönelik değişmez tutumunu ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etme mücadelesine verdiği desteği" vurguladığı belirtildi.

Halifi ayrıca, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemine dikkati çekti.

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığı da X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Esad el-Şeybani'nin, Kahire'deki Arap Birliği merkezinde olağanüstü zirve öncesinde düzenlenen dışişleri bakanları hazırlık toplantısına katılmak üzere ulaştığını duyurdu.

Şeyba'nin Aralık 2024'te Baas rejiminin çöküşünden sonra, Suriyeli bir yetkilinin Mısır'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.

Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA), daha önce geçtiği haberde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da salı günü düzenlenecek zirveye katılmasının beklendiğini duyurmuştu.

Öte yandan Ürdün devlet televizyonu Al-Mamlaka, Arap Birliğinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, toplantının basına kapalı gerçekleştirileceğini aktardı.

Mısır Enformasyon Kurumunun verdiği bilgilere göre, zirvede, "Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasına karşı ortak bir Arap kararı ve tutumun oluşturulması, Filistinlilerin topraklarında kalmasını garanti altına alacak hukuki ve uluslararası adımların belirlenmesi, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin Filistin halkının topraklarından çıkarılmadan yürütülmesi, ateşkesin tam anlamıyla sağlanması ve ihlallerin önlenmesi." konuları ele alınacak.

Ayrıca, zirvenin, 21 Şubat'ta Riyad'da Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısından sonra Filistin meselesine odaklanan ikinci Arap Zirvesi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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