Kahire\'de Türk Düğünü Sergisi

16.08.2025 22:16
Kahire'deki Abdin Sarayı'nda düzenlenecek etkinlikle Gazze'ye yardım toplanacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Abdin Sarayı'nda Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği öncülüğünde "Türk Düğünü Sergisi ve Gösterisi" düzenlenecek.

Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Mısır Kızılayına bağışlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı koleksiyon kapsamında, Anadolu'nun farklı yörelerine ait geleneksel gelinlikler mankenler tarafından sergilenecek. Ayrıca Türk düğün gelenekleri de sahnelenecek.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, hazırlıkların Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının onayıyla başladığını belirterek, "Sergide Anadolu'nun her köşesinden farklı özellikler taşıyan geleneksel gelinlikler sergilenecek, aynı zamanda düğün geleneklerimiz de gösterilecek" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında etkinliğin, "Mısır'ın Dolmabahçesi" olarak bilinen ve ülke tarihinde önemli bir rol oynayan Abdin Sarayı'nın büyük salonunda gerçekleşeceğini kaydetti.

Etkinliğe Mısır tarafından Dışişleri Bakanı'nın eşi Necla Abdusselam himaye ederken, Türk tarafından ise Büyükelçi Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen hazırlıklara öncülük edecek.

Katılımı biletli olacak ve gelir Gazze'ye aktarılacak olan etkinliğe Mısır'daki Türk yatırımcılar da destek verecek.

19 Kasım'da düzenlenecek kültürel etkinliğin, Türkiye ile Mısır arasındaki bin yılı aşkın ortak tarihe ve geleneklere vurgu yaparak iki ülke halkları arasındaki yakınlığı pekiştirmesi hedefleniyor.

Mayıs ayında da "Düğünümüz Var" temasıyla Kahire Büyükelçiliği konutunda etkinlik düzenlenmiş, Mısırlı katılımcıların yoğun ilgisi üzerine Abdin Sarayı'nda daha geniş çaplı bir organizasyon planlanmıştı.

Kaynak: AA

