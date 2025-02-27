Kahire Konferansı'ndan Gazze'ye Destek - Son Dakika
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Kahire Konferansı'ndan Gazze'ye Destek

Kahire'deki konferansta, Gazze'den göç planları reddedildi; etnik temizlik suç olarak nitelendi.

27.02.2025 06:16
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Gazze ve Orta Doğu'da Barış ve İstikrarın Geleceği" konferansının sonuç bildirgesinde, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesine yönelik her türlü planın reddedildiği vurgulandı.

Mısır'daki El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Kahire'de düzenlenen konferans sona erdi.

Çok sayıda strateji ile uluslararası ve bölgesel ilişkiler uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Gazze Şeridi'ndeki krize ilişkin birçok konu ele alındı.

Mısır Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Ukaşe tarafından açıklanan konferansın sonuç bildirgesinde, Gazze Şeridi'ndeki sakinlerin yerinden edilmesine yönelik her türlü planın reddedildiği vurgulanarak, bunun sadece mantıksız, sorumsuz ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını yok saymakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası normları ve yasaları da ihlal ettiği aktarıldı.

Planların "etnik temizlik suçu" ve "insanlığa karşı suç" teşkil ettiğine dikkati çekilen bildirgede, bunun önlenmesi, karşı çıkılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, "Gazze nüfusunun yerinden edilmesine ilişkin son dönemde öne sürülen öneriler yalnızca Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin dar bir perspektiften ele alınmamalı daha ziyade Filistin meselesini tasfiye etme girişimlerini yansıtan daha geniş bir perspektiften ele alınmalıdır ki bu öneriler bütünüyle İsrail'in seksen yılı aşkın bir süredir bu konuda öne sürdüğü planlarla örtüşüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 926'yı aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahire Konferansı'ndan Gazze'ye Destek - Son Dakika

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