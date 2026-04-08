Kahramankazan Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Meclisi'nin 2026 yılı nisan ayı olağan toplantısında, 2025 yılına ait Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Biz batık bir belediyecilik anlayışını devraldık, şimdi ise Ankara'nın en güçlü iştiraklerine sahip bir belediye inşa ediyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Çırpanoğlu meclis toplantısında, muhalefetin "kalıcı eser" eleştirilerine verdiği yanıt verirken; belediyenin mali tablosuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

2025 yılı başından itibaren 135 milyon TL borç ödediklerini belirten Çırpanoğlu, İller Bankası'ndan gelen 28 milyon TL'lik gelirin yaklaşık 12 milyon TL'sinin geçmiş dönem borçları nedeniyle kaynağında kesildiğini ifade etti. Çırpanoğlu, "Biz batık bir belediyecilik anlayışını devraldık, şimdi ise Ankara'nın en güçlü iştiraklerine sahip bir belediye inşa ediyoruz" diye konuştu.

Çırpanoğlu, geçmiş dönemde yapılan bazı hizmetlerin "kalıcı eser" olarak nitelendirilmesini eleştirerek,"Kiralık binalarda hizmet veren öğrenci yurdu veya ruhsatsız kreşleri kalıcı eser olarak addetmemek gerekir. Biz 5 yılın sonunda kimin kalıcı eser yaptığını herkese göstereceğiz. Geçmişte yapılan otel, hamam ve terminalin yerinde bugün yeller esiyor. Biz hibelerle veya geçici çözümlerle vatandaşı kandırmayacağız; kendi mülkümüz olan kreşleri ve kültür merkezlerini inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Personelimizden tek beklentimiz işini layığıyla yapmasıdır"

Belediye personelinin siyasi görüşü nedeniyle ötekileştirilmediği bir dönem başlattıklarını vurgulayan Çırpanoğlu, ekonomik kriz ortamında kimsenin ekmeğiyle oynamadıklarını söyledi. Belediyede personel sayısının fazla olduğunu hatırlatan Çırpanoğlu, "Eskiden personel mitinglere zorla götürülür, yoklama alınırdı. Biz bu baskıyı bitirdik. Personelimizden tek beklentimiz işini layığıyla yapmasıdır" dedi.

"Kazanbel Beton'u batma noktasından kurtardık"

Belediye iştiraklerinin durumuna da değinen Çırpanoğlu, KazanBel Beton'un devralındığında batma noktasında olduğunu ancak bugün Ankara'nın en kaliteli betonunu üreten ve belediye maaşlarının ödenmesine büyük katkı sunan bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Ayrıca Geri Dönüşüm Merkezi'nin aktif hale getirilmesiyle belediyeye yeni bir gelir kapısı açıldığını belirtti.

"Sadece üç kalem taşınmazın bugünkü değeri 5 yıllık personel maaşını karşılıyor"

Geçmiş dönemde kıymetli arazilerin satılarak günü kurtarma politikasının izlendiğini belirten Çırpanoğlu, "Sadece üç kalem taşınmazın bugünkü değeri 5 yıllık personel maaşını karşılıyor. Merkezde kültür merkezi yapacak yer bulamıyoruz çünkü her yer satılmış. Biz bu satış furyasını durdurduk" ifadelerini kullandı.

"20 yıllık asfaltı 2 yılda döktük"

İki yıllık süreçte asfalt ve altyapıya öncelik verdiklerini ifade eden Çırpanoğlu, "20 yıllık asfaltı 2 yılda döktük" dedi. Pazar yeri çatısıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Çırpanoğlu, kentsel dönüşüm sürecinin netleşmesiyle entegre, modern, ısıtmalı ve ses sistemli yeni bir pazar yeri projesinin müjdesini verdi.

Kahramankazan'ı "İç Anadolu'nun Gaziantep'i yapma" hedefiyle gastronomi festivallerine ve sosyal etkinliklere devam edeceklerini belirten Çırpanoğlu, 5 yılın sonunda halkın vicdanında en başarılı dönemin tescilleneceğini söyledi.

Meclis toplantısında; Encümen Üyeliği'ne Atila Atalay ve Zekeriya Erdoğan, Meclis Başkanlık Divanı'na Mustafa Erol ve İsa Çidem, Meclis Katip Üyeliği'ne Güneş Karatokuş ve Mehmet Satılmış (Asil), Süheyla Özcü ve Barış Ünal olarak seçildi.