Kahramanmaraş'a UNESCO Edebiyat Şehri Ünvanı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a UNESCO Edebiyat Şehri Ünvanı

Kahramanmaraş\'a UNESCO Edebiyat Şehri Ünvanı
19.06.2026 14:27
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Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Yaratıcı Edebiyat Şehri oldu. Bakan Ersoy tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanını alan ilk kenti Kahramanmaraş ile ilgili uluslararası tanıtım programına katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Türk edebiyatına yön veren önemli isimleri yetiştiren Kahramanmaraş'ın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecinin yanı sıra kültürel kalkınma vizyonu, edebiyat turizmi potansiyeli ve uluslararası hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde 22 kültür varlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde 32 kültürel değeri ve Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 79 alanı bulunan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin UNESCO çatısı altında dahil olduğu alanların bunlarla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, "UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nda 2026 yılı itibarıyla Türkiye'den 11 şehir bulunmaktadır. Kula-Salihli, UNESCO Küresel Jeoparkı olarak kayıtlıdır. Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer alan Camili Biyosfer Rezervi UNESCO Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahildir. UNESCO Dünya Belleği Programı kapsamında da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır. Kahramanmaraş işte bütün bu silsileye yeni bir nişan daha eklemiştir." dedi.

Ersoy, Kahramanmaraş'ın kültürel ve edebi mirasıyla uluslararası düzeyde önemli bir konuma ulaştığının altını çizerek, şehrin, Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilen ilk edebiyat şehri ve ana dili Türkçe olan şehirler arasında bu ünvanı alan ilk kent olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın dünyanın önde gelen edebiyat şehirleriyle aynı ağda yer almasının önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Ersoy, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat-halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir bu ağa dahil ve Türkiye'miz, Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle bu ağda yerini almış durumda. Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa, İstanbul ülkemizi temsil eden diğer yaratıcı şehirlerimizdir." diye konuştu.

"Cumhuriyet sonrası oluşan güçlü bir akım Türk edebiyatında izler bırakmıştır"

Bakan Ersoy, İslam'ın bölgede yayılmasının ardından Kahramanmaraş'ın güçlü bir edebi kimlik kazandığını ve bu kültürel birikimin zaman içinde devam etmesiyle kentin önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde halk ve divan edebiyatının eşsiz örneklerinin Kahramanmaraş'ta kelama ve kaleme aksettiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet sonrası oluşan güçlü bir akım da şüphesiz Türk edebiyatında izler bırakmıştır. Bu dönemde Yedi Güzel Adam nazımda ve nesirde, duyguda ve fikirde hem kendi dönemlerine hem de bize ve nesillerimize çok büyük eserler, emanetler miras bırakmıştır. Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaeddin Özdenören kardeşler, Cahit Zarifoğlu, Nedim Ali ve Mevlana İdris Zengin adları bu mirasın ne denli özel, özgün ve anlamlı olduğunu anlamak için yeterlidir. Bu isimlerle birlikte Abdurrahim ve Bahaettin Karakoç ile Aşık Mahsuni Şerif ustalarımızı da zikrettiğimizde ve zaman yetmeyeceği için burada adlarını anamadığımız ustaların sayısının ne denli çok olduğunu idrak ettiğimizde bu toprakların gönüllere ve dillere vurmuş bereketini bütünüyle anlamak mümkün olacaktır. Ne mutlu ki bu miras hakkıyla sahiplenilmekte, değerler, gelenekler nesilden nesile emanet edilip sürdürülmektedir. Kahramanmaraş'ın edebi kimliğiyle Yaratıcı Şehriler Ağı'nda yer almayı fazlasıyla hak ettiği bir gerçektir."

Söz konusu ünvanın, tanınırlığın yanı sıra kültür ve yaratıcılığı kalkınmanın merkezine alan bir yaklaşımı temsil ettiğine dikkati çeken Ersoy, Kahramanmaraş'ın edebiyat alanındaki birikimini dünyaya tanıtmak ve sürdürülebilir gelişime katkı sunmak için işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

"Bu toprakların medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz"

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile de Kahramanmaraş'a dair bilinirliği ve farkındalığı artırdıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş'a gelecek misafirlere bu toprakların zenginliğini en görkemli şekilde göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda Direkli ve Keçe mağaraları, Domuztepe Höyüğü, Karahöyük Hamzatepe, Yassı Höyük ile Germanicia Antik Kenti kazı çalışmaları ile bu toprakların medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yusuf'un Kayası Mağarası'nda da kazı, temizlik, restorasyon ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şu anda Germenicia Antik Kenti'nin mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması işini hassasiyetle yürütüyoruz. Ziyaretçi karşılama merkezi, müze, mozaikli alan üst örtü ve çevre düzenlemesi işi için gerekli çalışmaları da başlattık."

Türkiye'nin, kültür, sanat ve turizmi ülke geneline yayarak geleneksel değerlerini uluslararası alanda daha görünür hale getirdiğini söyleyen Ersoy, Kahramanmaraş'ın da tarihi, kültürel ve edebi mirasıyla bu süreçte önemli bir yere sahip olacağını dile getirdi.

Ersoy, Kahramanmaraş'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehrin kültürel çalışmalarının artarak sürmesini temenni etti.

Programda Bakan Ersoy'a, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından "Hamle" dergisinin kapağının yer aldığı tablo hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a UNESCO Edebiyat Şehri Ünvanı - Son Dakika

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