Kahramanmaraş Depreminin Yıkımına Sanatla Destek

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin neden olduğu yıkıma sanat aracılığıyla destek olmak amacıyla hazırlanan "Kelebek Etkisi" adlı grup sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Ortaköy'deki Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan sergi, Hatay Kuzeytepe'de kurulan Örnek Evler Yaşam Köyü'ne katkıda bulunmak için bağışlanan eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak depremin ilk gününden itibaren bölgede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bu projede de iç mimarlar Zülal Çakıcı ve Hamide Göksan ile Örnek Evler Projesi'ne destek sağlamak için bir sergi oluşturduklarını belirten Bozkurt, serginin Tarık Hotamışlıgil'in katkılarıyla Galeri Nev İstanbul'un kurucusu Haldun Dostoğlu'nun küratörlüğünde düzenlendiğini kaydetti.

Eserlerin bir kısmının sanatçılardan bağış yoluyla alındığını dile getiren Bozkurt, "Kimisi de sağ olsunlar katkılarını sundular, sergide 60'ı aşkın sanatçının 82 eseri yer alıyor. Bu serginin bir başka özelliği de deprem bölgesindeki 6 sanatçımızın işlerine yer ayrılması oldu. Onlar da Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da depreme maruz kalmış sanatçılar. Onların da işlerinin görünür olması bizler için önemli." ifadelerini kullandı.

Serginin tüm gelirinin Hatay'daki Örnek Evler Projesi'ne aktarılacağını belirten Bozkurt, bu nedenle serginin olabildiğince çok kişinin duymasını, ziyaret etmesini, paylaşmasını ve mümkünse eserlerin hepsinin satılmasını amaçladıklarını söyledi.

Bozkurt, serginin ilk gününde Abidin Dino, Hanefi Yeter, Adnan Çoker, Komet, Ergin İnan ve Seyhun Topuz'un işlerinden satılanların olduğu, eserlerin dijital katalog üzerinden de incelenip satın alınabildiği bilgisini paylaştı.

"Projeye 4 bine yakın gönüllü destek verdi"

Projenin destekçilerinden Tarık Hotamışlıgil, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gidip gördüklerini ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir edindiklerini, mimar Zülal Çakıcı ve Hamide Göksan'ın 100 küçük evlik (tiny house) bir plan yaptıklarını anlattı.

Projeye 4 bine yakın gönüllünün destek verdiğini, sergiyle aynı adı taşıyan "Kelebek Etkisi" adlı tabloda da gönüllülerin parmak izlerinin bulunduğunu aktaran Hotamışlıgil, şunları kaydetti:

"Hem gönüllüler hem de gönüllü firmalar destek verdi. Yani çelikçi çelik verdi, tahtacı tahta verdi, taş yünü olan taş yünü verdi. Çok yakın zamana kadar hiç nakdi bağış almadık. Tamamı gönüllülük esasıyla. Adam geldi mesela 100 klima verdi, diğeri geldi 100 fırın verdi. Böyle böyle bu evler yapıldı, yerlerine götürdük monte ettik. İnsanlara kurayla verildi. İhtiyaç sahibi olanlara öncelik verdik. Geri kalanları da kurayla seçtik."

Depremin dördüncü gününde bölgeye gittiğini dile getiren Hotamışlıgil, "Ben o insanların yaşadıklarını görünce bu işin dört, beş senede veya daha fazla sürede en zengin devlet bile olsa altından kalkılamayacağını gördüm. Müthiş bir yıkım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hotamışlıgil, bölgedeki insanlara en az 5 yıl yaşayacakları bir yer temin etmek amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek, evlerde lavabo, banyo, mutfak, yatak, yorgan, nevresim, çarşaf ile bütün elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının bulunduğunu, başkalarının da örnek alabileceği bu evlerde yaşayanların ve özellikle de çocukların mutlu olmasını, rahatça oyun oynamasını ve eğitim görmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Projeye katkıda bulunan iç mimar Zülal Çakıcı, Örnek Evler Yaşam Köyü'nün sürdürülebilir bir yaşam köyü olarak kurulduğunu belirterek, projenin sürdürülebilmesi için halen desteğe ihtiyacı olduğunu ve serginin de bu amaçla düzenlendiğini belirtti.

"Kelebek Etkisi" adlı eserin ressamı, iç mimar Hamide Göksan da projede çok büyük bir emek bulunduğunu, projeyle sanatın birleşmesinden ve eseriyle buna katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergiyi, İstanbullu sanatseverlerin yanı sıra Örnek Evler Yaşam Köyü'nde kalan Hataylılar da ziyaret etti.

Sergi, İyilik İçin Sanat Derneğinin desteğiyle Galeri Nev İstanbul'un kurucusu Haldun Dostoğlu ile Zülal Çakıcı, Hamide Göksan ve Tarık Hotamışlıgil'in katkılarıyla düzenleniyor.

Örnek Evler Yaşam Köyü'ne destek arayışını sanat dünyasına taşıyan sergi, 25 Mart'a kadar Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde görülebilecek.