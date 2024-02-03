Kahramanmaraş\'ta depremzede aileler, Altındağ Belediyesi tarafından misafir ediliyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan 13 depremzede aile, Altındağ Belediyesinin 30 dairesi bulunan dört katlı Doğantepe Yaşlılar Evi'nde, "ikinci baharını" yaşayan komşularıyla yaşamlarını sürdürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) deprem sonrası yapımına başlanan konutların teslimi için gün sayan 33 kişiden oluşan 13 depremzede aile, kent manzarası eşliğinde modern bir yaşam standardı sunulan 60 kişi kapasiteli dairelerdeki hayatlarına devam ediyorlar.

Belediyenin sosyal faaliyetleriyle yalnızlıklarını unutan apartman sakinleri, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, merkezin bahçe katındaki Aile Hekimliği sayesinde tedavilerini de kolayca oluyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, Ankara'nın Huzur Apartmanı olarak bilinen merkezlerinde 33 kişiden oluşan 13 depremzede aileyi misafir ettiklerini söyledi.

Depremzedelere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Balcı, "Buradaki misafirlerimizle hep bir aile ortamında yaşıyoruz. Acılarımızı beraber paylaşıyoruz. Mutlu günlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Burada özellikle böyle bir binada hepsi birbirine yakın ve destek olsunlar diye düşündük. Hem sosyal anlamda hem psikolojik anlamda ve o zor günleri geride bırakmalarını arzu ediyoruz." dedi.

"Hiçbir şekilde ücret almıyoruz"

Depremzede ailelerin merkezde istedikleri kadar kalabileceklerini bildiren Balcı, bu zor günleri hep birlikte atlatacaklarını söyledi.

Balcı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, o acıları tekrar yaşamamak ve hayatı normale döndürmek için devletimiz canla başla çalışıyor. Burada da biz de vatandaşlarımızın yanında olmak için 13 aileyi misafir etmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Kira, elektrik, su, doğal gaz, hiçbir ücret alınmıyor. Eşyalarını biz karşılıyoruz. Dolayısıyla burada kendi hayatlarını idame ettirebilecekleri bir aile ortamını da sağlamış oluyorlar. Diliyoruz ki bu acılar geride kalsın ve normal hayatlarına depremzede vatandaşlarımız bir an önce dönsünler."

"Belediye bizi hiç perişan etmedi"

Merkezde eşi Semra Kaya ile 6 aydır kalan 62 yaşındaki Malatyalı depremzede Hüseyin Kaya, Altındağ Belediyesine teşekkür etti.

Malatya'da bulunan 2 evinin de depremle yıkıldığını anlatan Kaya, "Hem Belediye Başkanımız hem de komşularımız bize çok yakın alaka gösterdiler. Maddi manevi bütün desteklerini yaptılar. Belediye bizi hiç perişan etmedi. En ince noktasına kadar yardımcı oldular. Hükümetimiz ve devletimizden Allah razı olsun, iyi ki varlar."

Kaya, merkezde sağlanan imkanlarla eşinin yaptığı yöresel yemeklerle memleket hasreti gidermeye çalıştığını ifade ederek, deprem sırasında evlerinin boş olmasından dolayı can kaybı yaşamadıklarını aktardı.

Depremin ardından gittiği Malatya'da enkazlar arasında kalan evini bulmakta zorlandığını dile getiren Kaya, "Memleketimizi çok özlüyoruz. Depremzede arkadaşlarımız da burada olduğu için azından birbirimizin derdini anlıyoruz. Bu ayın içinde yapımı tamamlanan evlerin kura çekimi olacak diye duyduk. Eğer nasip olursa kura da ev çıkarsa bizi kimse burada tutamaz." diye konuştu.