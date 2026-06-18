Kahramanmaraş Edebiyat Şehri Oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş Edebiyat Şehri Oldu

Kahramanmaraş Edebiyat Şehri Oldu
18.06.2026 15:19
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Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak dahil edildi.

Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanına sahip ilk kent olan Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma vizyonu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi Türk edebiyatına yön veren önemli isimleri yetiştiren Kahramanmaraş'ın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescillediği vurgulandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan kentin yeniden inşa sürecinde kültürün üstlendiği stratejik role, edebiyatın toplumsal birleştirici gücüne ve kültürel hafızanın korunmasına değindiği konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Biz biliyorduk, artık tüm dünya öğrenmiş oldu"

Görgel, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu kadim kültür ve mirasın UNESCO'ya başarıyla anlatıldığını belirterek, sürecin uzun bir hikayesi olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yürütülen sürecin başarıyla sonuçlandığını anlatan Görgel, "İlk defa Türkiye'nin ilk ve tek şehri olma ünvanıyla 'Edebiyat Şehri' olarak Kahramanmaraş'ımız tescillendi. Bunu aslında şöyle ifade ediyoruz, 'Biz bunu Kahramanmaraşlılar olarak biliyorduk, artık tüm dünya öğrenmiş oldu.' diyoruz. Çünkü hem yetiştirdiği insan kaynağıyla hem de insan kaynağının bugüne kadar ürettiği eserlerle edebiyata ve şiire ilgisi, alakasıyla Kahramanmaraş, bu ünvanı sonuna kadar hak etti." dedi.

Görgel, dünyada bu ünvana sahip başka şehirlerin de bulunduğuna işaret ederek, en başından itibaren büyük destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu süreci zenginleştirip devam edeceklerini söyledi.

Sürecin bugünün gençliğine ve yeni nesillere etkisine de değinen Görgel, Kahramanmaraş'ın fikir dünyasının çok zengin olduğunu vurguladı.

Fırat Görgel, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iklime Kahramanmaraş'ın çok büyük katkı sunduğunun altını çizerek, "Ben Türkiye'nin fikir dünyasına çok etki edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü mayasında var. Bu mayayı da işlemek için her geçen gün iyiye doğru gidiyor. UNESCO süreci de bunlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kütüphanelerimizin ve yazar atölyelerimizin sayısını artıracağız"

UNESCO'nun kente yüklediği yeni vizyon ve ödevler doğrultusunda somut adımlar atmaya başladıklarını aktaran Görgel, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"UNESCO'nun bize yüklediği bazı ödevler olacak bu süreç içerisinde. Hızlı bir şekilde başladığımız çocuk deneyim merkezimiz, çocuk kütüphanemiz var şu anda. Kütüphanemizi yeniliyor, büyük bir kütüphaneye sahip oluyoruz. Yedi Güzel Adam Müzemizi şu anda dijitalle birleştirerek önemli bir şiir ve edebiyat müzesi ve kütüphanesi haline getiriyoruz.

Aslında şu anda başladığımız bir süreç var UNESCO ile. Kütüphanelerimizin, yazar atölyelerimizin sayısını artıracağız. İnsan kaynağı üretiminde bu anlamda gençlerimizin önünü açacak işlerimiz olacak. Bir kitap fuarımız var. Onu geliştirerek devam edeceğiz. Şiir ve edebiyat müzelerimiz bizim çok üst seviyede. Onlar devam edecek. Bunların hepsi şehir için önemli gelişmeler."

Basın kuruluşu temsilcileri ile kültür-sanat dünyasından davetlilerin de katıldığı program, edebiyat turizmi ve kültür ekonomisi alanlarında şehrin elde edeceği fırsatların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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