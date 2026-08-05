Kahramanmaraş\'ın Ekonomik Gücü Vurgulandı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Milli hedefimiz olan güçlü Türkiye hedefimize güçlü şehirlerle ancak ulaşabiliriz. Kahramanmaraş; girişimcilik ruhu, çalışkan insanları, güçlü sanayi üretim kapasitesiyle bunu sağlayacak şehirlerin de başında yer almaktadır" dedi.

6 Şubat depremlerinde hasar alan Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nın yenilenen binasının açılışı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı. Tören öncesi Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ile binayı gezen Hisarcıklıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

'BİR ÜLKENİN KALKINMASI ANCAK VE ANCAK SANAYİ İLE MÜMKÜN OLABİLİR'

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ın sanayi, tekstil, tarım, gıda, sektörlerin üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesinin Kahramanmaraş'ın gücünün en somut göstergesi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Milli hedefimiz olan güçlü Türkiye hedefimize güçlü şehirlerle ancak ulaşabiliriz. Kahramanmaraş; girişimcilik ruhu, çalışkan insanları, güçlü sanayi üretim kapasitesiyle bunu sağlayacak şehirlerin de başında yer almaktadır. Malum zor bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde savaşlar, çatışmalar devam ediyor. Dünya ekonomisi özellikle de bizim gibi en önemli ihracat pazarımız neresi bizim? Avrupa Birliği. İhracatımızın yüzde 50'sine kadar kısmını oraya yapıyoruz. Bundan olumsuz etkileniyoruz, hepimiz bundan etkileniyoruz. Bir taraftan da Çin'le uğraşıyoruz. Çekirge geldiği zaman bir tarlaya ne yaparsa, aynısını yapıyor ekonomide. Dünya buna tedbir alıyor, inşallah ülkemizde, biz söylemeye devam ediyoruz, ekonomiyi yöneten kardeşlerimiz de buna karşı, Çin çekirgesine karşı tedbir alacağına inanıyorum. Yoksa sanayisizleşmeye doğru gidiyoruz ki, hizmet sektörüyle ülkelerin zengin olduğu yok haberiniz olsun. Hizmet sektörü ilave getirir ama bir ülkenin kalkınması ancak ve ancak sanayi ile mümkün olabilir."

'SIKINTILARIMIZI AKTARDIK'

TOBB olarak sanayicilerin sıkıntılarını her platformda ilgili yerlere aktardıklarını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, ekonomide en önemli sıkıntının yüksek enflasyon olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "2 hafta önce sıkıntılarımızı aktarmak üzere merkez bankası başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle bire bir görüşme dahil toplu olarak da sıkıntılarımızı aktarmak üzere bir toplantı yaptık. Orada sizin dert ve sıkıntılarınızı görevimiz gereği aktardık" dedi.