Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 500 yıllık çarşıda, büyük tahribatın ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

20.12.2024 14:20  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu'nun en büyük ticaret merkezinde restorasyon çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar vermişti. Depremde hasar alan tarihi çarşıda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem, şehrin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve Anadolu'nun en eski yerlerinden Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı'na büyük zarar vermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle restorasyon çalışması başlatılmıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon hakkında bilgi vererek, "Burası Kahramanmaraş için en önemli mekanlarımızdan bir tanesi. Yaşadığımız asrın felaketinin ardından büyükşehir belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız Kahramanmaraş ile alakalı depremin etkilediği illerde çok ciddi çalışmalar içerisinde. Tarihi Kapalı Çarşımızı da bundan birkaç ay önce ihalesi yapılmışı ve çalışmalara başlanmıştı. Hasar tespit çalışmaları, esnafımızın taşınma süreçleri, proje aşamaları ve yapım ihalesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı. 140 iş yerinin bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Buradaki tahribat çok üst seviyedeydi ve o yüzden de çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Yaklaşık 600 milyon Türk Lirası değerinde bir yatırımı ifade ediyor buradaki çalışmalar ve şantiyemizde 50'nin üzerinde işçimiz günlük çalışma gerçekleştiriyor. Şu anda zemin ve alçı sökümleri yapılıyor, koruma amaçlı ahşap askılama işi de devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı\'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Doğal Afetler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.