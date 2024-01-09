Kahramanmaraş kaymakamları AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Afşin kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Çiğdem, "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" seçkisinde Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre ve Yaşam"da Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay"a oy veren Çiğdem, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oyladı.

Çelikkaya da "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" seçkisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları"nı oylayan Çelikkaya, "Çevre ve Yaşam"da ise Sidar Can Eren'in "Yoldaş" fotoğrafını tercih etti.

Akgül ise "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Elçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" seçkisinde ise Sergei Gapon'ın "Sahada İsyan" fotoğraflarını oylayan Akgül, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.