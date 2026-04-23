Kahramanmaraş\'ta 23 Nisan kutlamaları okul saldırısı nedeniyle sade geçti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçen hafta yaşanan okul saldırısı nedeniyle dans gösterileri olmadan kutlandı.

Yahya Kemal İlkokulu'nda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daire amirleri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 15 Nisan'da yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrencisi için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

SALDIRIDA ÖLENLERİ ANDI

Burada konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "15 Nisan 2026 tarihinde ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen menfur saldırıda 1 öğretmenimizi ve 8 evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı olayda yaralanan ve halen tedavi altında olan öğrencilerimize de acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan 1920, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin milli irade çatısı altında birleştirdiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. TBMM, yokluklar içinde verilen büyük bir mücadelenin, sarsılmaz bir inancın ve bağımsızlık uğruna ortaya konan eşsiz fedakarlığın timsalidir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler, 23 Nisan'ı anlatan şiirler okudu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamaları okul saldırısı nedeniyle sade geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.