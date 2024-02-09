Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremi sonrasında yaşananlar araç kamerasında
Depremden bir yıl sonra aynı bölgeler yine araç kamerası ile görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat tarihindeki depremin ilk günü, araç kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde şehirde yaşanan trafik ve kargaşa kaydedildi. Depremden bir yıl sonra aynı bölge yine araç kamerası ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden 11 il etkilendi. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin ilk dakikalarından itibaren diğer illerde olduğu gibi depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da kargaşa yaşandı.
Binlerce binanın yıkıldığı şehir şehir merkezi adeta enkaz yığınına döndü. Yaklaşık 12 bin insanın hayatını kaybettiği kentte depremin ilk günü yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şehirdeki trafik yoğunluğu ve vatandaşların enkaz etraflarında dolaştığı görüldü.
Kamera görüntülerinde Şazibey, Hayrullah, Yenişehir ve İsmet Paşa mahallelerdeki trafik kargaşası ve yıkımın boyutu kaydedildi.
Depremin ilk günü kimi depremzede enkaz başında yakınlarını beklerken, kimisi ise etrafta yürüdüğü gözlemlenirken, polis ekiplerinin ise yoğun trafiğin düzenini sağlamak için görev başında olduğu görüntülendi.
Depremin birinci yıl dönümünde şehirdeki son durum ise yine araç kamerası ile görüntülendi. Depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi etrafının inşaat sahası nedeniyle çevrildiği görüldü. Şehir merkezinin ise konteyner çarşılar ve esnafların faaliyetlerinin devam ettiği görüntülendi.
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