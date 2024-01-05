 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta telefonda kendini 'polis' olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüphelinin son 6 ayda Denizli ve Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 farklı ailenin yaklaşık 2 milyon lirasını dolandırdığı belirlendi.

Kahramanmaraş\'ta Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı
05.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:20
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan ve anne-oğul oldukları öğrenilen A.O.G. ile V.A.G, kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişinin "hakkınızda terör soruşturması var" diyerek ziynet eşyaları ve bir miktarı nakit toplam 1 milyon lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polisi arayarak yardım istedi.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin F.Y. (22) olduğunu ve Şanlıurfa'ya kaçtığını tespit etti.

Şanlıurfa'da yapılan operasyonla, olayda kullandığı telefonla yakalanarak Kahramanmaraş'a getirilen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

Şüphelinin yapılan araştırmada aynı yöntemle son 6 ayda Denizli ve Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 farklı ailenin yaklaşık 2 milyon lirasını dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Dolandırıcılık, Tutuklama, Yakalama, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement