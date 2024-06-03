Güncel

Kahramanmaraş'ta evlilik kredisine 2 bin 960 başvuru

Proje çerçevesinde devam eden eğitim faaliyetleri sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen "Aile Gençlik Fonuna" Kahramanmaraş'tan 2 bin 960 kişi başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen proje, aile kurumunu desteklemeyi, güçlendirmeyi ve gençleri sosyal risklere karşı korumayı hedefliyor. Proje çerçevesinde başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

Gençlerin bu fona başvurabilmesi için, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftler için Aile ve Gençlik Fonu ödemeleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre 21 Nisan itibarıyla başladı. Bu projenin, aile birliğini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam bir temel bırakmak amacıyla önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Başvuru yapan çiftler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği eğitimlere katılım sağlıyor. Eğitimler çiftlerin evlilik tarihlerine göre planlanarak devam ettiği öğrenildi. Eğitim programına katılan Abdullah Demircik, "Bir evlilik 800 bin lira gibi bir gider var ve bu kredi ile en azından dörtte birini karşılamış olacağız" dedi. Fatih Tilki, "Yeni evlenen çiftlere çok destek olacak bir proje devletimize teşekkürler" diye konuştu.

Büşra Avkatar, "Güzel bir destek sonuçta evleniyoruz ihtiyacımız var güzel bir şekilde kullanırsak iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ise, "Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi çerçevesinde ilimizde 2 bin 960 kişi projemize başvuru yaptı. 866 çiftimizin eğitim ve danışmanlık çalışmasını tamamladık. 980 çiftimizin de eğitim planlamaları devam ediyor. Bugün de 142 çiftimizin eğitim sürecini tamamladık. Geçtiğimiz ay içinde 150 çiftimize ödeme yapıldı. İnşallah önümüzdeki ay içinde ise 252 çiftimize daha evlilik kredisi ödememizi yapmayı planlamaktayız" diye konuştu.