Kahramanmaraş\'ta Mikrobölgeleme Etütleri Tamamlandı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi bölgelerindeki mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi bölgelerindeki detaylı bilimsel mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı. Vadi bölgesinde 327 hektarlık alanın yüzde 43'lük bölümünü kapsayan eğimi yüksek bölgede kaymaların devam ettiği tespit edildi. Bu alanın heyelan riski nedeniyle 'Yerleşime uygun olmayan alan' statüsü korunacak. Geri kalan yüzde 57'lik alanda ise tehlike oluşturabilecek kayma tespit edilmedi. Bölge 'Önlemli alan' statüsüne alındı, 'Yerleşime uygun alan' olarak belirlendi. İlgili belediyeler, imar planlarında gerekli revizyonları yaparak zemin iyileştirme ve gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla, 'Önlemli alanlarda' yapılaşmaya izin verebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.