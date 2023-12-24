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Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, oyun oynarken Ceyhan Nehri'ne düşen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İki çocuk kurtarılırken, bir çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları yarın sabaha kadar devam edecek.

Kahramanmaraş\'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı
24.12.2023 - 19:43,
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Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşüp kaybolduğu belirtilen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk Ceyhan Nehri'ne düştü.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarında olan bir çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, gazetecilere, 3 çocuğun suya düştüğü, 2'sinin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, diğerinin ise suya kapılıp kaybolduğu ihbarı geldiğini söyledi.

Kısa sürede bölgeye ulaştıklarını ve arama çalışması başlattıklarını anlatan Gökyardım, bölgenin dalgıç ekibi için tehlike arz ettiğini, bu nedenle çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Nehre Düşen Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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