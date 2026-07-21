Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı: Aileye Davalar Açıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin, saldırganın anne ve babası hakkında açılan davanın iddianamesinde, fail İsa Aras Mersinli'nin, Discord'da saldırı planını önceden paylaştığı, bu kişilerle ilgili soruşturmanın ise dosyadan ayrıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybetmesi, 15 öğrencinin de yaralanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı 44 sayfalık iddianamede, olay yeri inceleme işlemleri, ölü muayene ve otopsi işlemleri, mağdur ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri, şüpheli ifadeleri, kamera görüntüleri, dijital inceleme raporları, sağlık kayıtları, arama ve elkoyma tutanakları ile kriminal raporlara yer verildi.

HERHANGİ BİR TERÖR VEYA SUÇ ÖRGÜTÜ İLE İLTİSAKI VEYA İRTİBATI TESPİT EDİLMEDİ

İddianamede, fail İsa Aras Mersinli'nin cep telefonu, bilgisayarı, HTS kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği belirtildi. İncelemelerde, failin olay günü evinden doğrudan okula gittiği, üçüncü bir kişiyle temas kurmadığı, eyleme iştirak eden başka bir kişinin bulunmadığı ve herhangi bir terör ya da suç örgütüyle bağlantısının tespit edilemediği kaydedildi.

DİSCORD'DA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ PAYLAŞMIŞ

İddianamede, dijital incelemede İsa Aras Mersinli'nin olaydan önce Discord üzerinden yurt dışından erişim sağlayan bazı kullanıcılarla yaptığı yazışmalarda Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyeceğini paylaştığının tespit edildiği, failin sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin saldırıya herhangi bir şekilde iştirak edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla ilgili adli birimler ve sosyal medya platformlarının temsilcilikleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı belirtildi.

DİSCORD'DA YAZIŞTIĞI KİŞİLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA AYRILDI

İddianamede, tutuklu şüpheliler hakkındaki soruşturmanın tamamlanmış olması, sosyal medya kullanıcılarının olası eylemleri ile tutuklu şüphelilere isnat edilen eylemler arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunmadığının değerlendirilmesi üzerine, bu kişiler yönünden dosyanın ayrıldığı bildirildi.

OKUL REHBERLİK SERVİSİNDE 32 KEZ GÖRÜŞME

Failin, toplam 32 kez okul rehberlik servislerinde görevli rehber öğretmenler ile bireysel görüşme gerçekleştirdiği, MEBBİS- E-Rehberlik Modülü kayıtlarında İsa Aras Mersinli'nin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğuna yönelik 3 Kasım 2022 ve 2 Nisan 2024 tarihlerinde veliye hastane sevk bilgilendirme işlemi yapıldığı, fakat İsa Aras Mersinli'nin velisinin hastane sevk bilgilendirme işlemi yapılmasına rağmen hastaneye

başvuru yapmadığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, özel bir danışmalık merkezinde çalışan Rehber ve Psikolojik Danışman ile bir görevli doktorun, İsa Aras Mersinli hakkında psikiyatri desteği alınması ve bunun takip edilmesi yönünde öneri ve uyarılarda bulunmalarına rağmen failin ebeveynleri olan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin bu öneri ve uyarıları dikkate almadıkları, İsa Aras Mersinli'nin geleceğinde olumsuz bir etki yaratmaması

için İsa Aras Mersinli'nin psikiyatri desteği alınmasını sağlamadıkları belirtildi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ZARAR VEREBİLECEĞİNİ ÖNGÖRMESİNE RAĞMEN BU DURUMA KAYITSIZ KALMIŞTIR"

Saldırganın babası için, "Yargıtay kararları, doktrin görüşleri ve yabancı ülke yargısının benzer olayda verdiği karar birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Uğur Mersinli'nin somut olayda failin üçüncü kişilere zarar verebileceğini öngörmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalarak neticenin gerçekleşmesini göze almak suretiyle 'olası kastla' hareket ettiği, bu nedenle 10 kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına neden olduğu" tespitine yer verilen iddianamede, baba Mersinli'nin "olası kastla öldürme", "silahla olası kastla kasten yaralama" ve "silahla olası kastla basit yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi.

"SİLAH KULLANMA YETERLİLİĞİ BULUNMAYAN OĞLUNA..."

Ayrıca iddianamede, Uğur Mersinli'nin, 13 Nisan 2026'da Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda, silah kullanma yeterliliği bulunmayan oğlu İsa Aras Mersinli'ye ruhsatlı tabancasını vererek atış yaptırdığı, bu nedenle Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da hakkında kamu davası açılması talep edildi.

SALDIRGANIN ANNESİNE "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI

İddianamede, saldırganın annesi için, "Yargıtay kararları, doktrin görüşleri ve yabancı ülke yargısının benzer olayda verdiği karar birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Peyman Pınar Mersinli'nin somut olayda öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halini içerecek şekilde 'bilinçli taksirle' hareket ettiği, bu nedenle 10 kişinin ölümüne ve 15 öğrencinin yaralanmasına neden olduğu" tespitine yer verilerek, anne Mersinli'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, ilerleyen günlerde yargılama süreci başlayacak.