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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 15 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında toplamda 22 araç karıştı ve 15 kişi yaralandı. Kazaların nedeni sis ve buzlanma olarak belirtilirken, yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 15 Kişi Yaralandı
28.12.2023 - 13:14,
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Türkiye sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazayla sarsıldı. 10 kişinin öldüğü ve 59 kişi de yaralanmıştı. Aynı gün içerisinde bir kaza da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada yolun diğer şeridinde 8 araç birbirine girdi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 15 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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