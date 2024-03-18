İnşaat Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş\'taki Saidbey Sitesi ile ilgili bilirkişi raporunu açıkladı

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde 43 kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş'taki Saidbey Sitesi ile ilgili bilirkişi raporunu açıkladı. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığına ve yapı ruhsatı onayı alınmadığına dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası, "Bu işin başından itibaren her şey görmezden gelinmiştir. Bırakın ruhsatı, projeye dahi ihtiyaç duyulmadan imalata başlanmış olması ve idarelerin imalatı aylarca görmezden gelmesi, 6 Şubat depreminde yapının 43 kişiye mezar olmasının sebebidir." açıklamasında bulundu.

İMO Ankara Şubesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kahramanmaraş'taki Saidbey Sitesi'ndeki binalarla ilgili bilirkişi raporunu tamamladı. Rapor, İMO'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Saidbey Sitesi'nde 4 yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu da katıldığı basın toplantısında, hazırlanan basın açıklamasını Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Çetin okudu.

Tuba Erdemoğlu, "Ben kasım ayında Ankara İMO Şubesi'ne, 'hiçbir konuda bilgim olmadığını, bana yardım eder misiniz' diye kısa bir mail atmıştım. Birçok yerden talepte bulundum ama bir tek İMO bize kucak açıp, acımızı paylaşıp, destek olmuşlardı. Kendilerine hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." diye konuştu.

"KİM GÖZ YUMDU"

İMO tarafından yapılan açıklamada, şu konulara dikkat çekildi:

"Ruhsat üzerindeki temel vizesi tarihine dikkat çekmek istiyoruz. 14 Temmuz 2016 tarihinde temel vizesi yapılmış görülmektedir. Temel vizesi temel betonu dökülmeden önce kontrollerin yapıldığı anlamı taşımaktadır. Oysa dava dosyasındaki yapı denetim evrakı incelendiğinde tam 4 gün sonra yani 18 Temmuz 2016'da temel, 1. kat tabliyesi ve 2. kat tabliyesinin kontrollerinin yapıldığı görülmektedir. Böyle bir hız mümkün değildir. Dolayısıyla bu kontrollerin hiçbirinin yapılmadığını düşünmekteyiz.

Aslında Google Earth üzerindeki 15 Nisan 2016 ve 29 Nisan 2016 tarihlerindeki uydu görüntüleri incelendiğinde bırakın inşaat ruhsatını, henüz mimari ve statik proje onaylanmadan kat çıkıldığını görebiliyoruz. Bu durumda 'Bu imalatlar nasıl ve hangi projeler ile yapıldı, ruhsat öncesi bu çalışmalara kim göz yumdu' diye sormamız gerekiyor."

"ASLINDA KAÇAK BİR YAPIDAN BAHSEDİYORUZ"

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bu dosyanın kabul edilerek incelenmesine ülkede yaşanan birçok olaya benzerliği ve birçok hataya örnek olabileceği düşünülerek karar verildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Söylemesi garip ama kentsel dönüşümden faydalanmış, yapı denetim hizmetinden faydalanmış, süreç içerisinde taşıyıcı sistemine müdahale edilmiş, sözde ruhsatlı aslında kaçak bir yapıdan bahsediyoruz. Bu işin başından itibaren her şey görmezden gelinmiştir. Bırakın ruhsatı, projeye dahi ihtiyaç duyulmadan imalata başlanmış olması ve idarelerin imalatı aylarca görmezden gelmesi, 6 Şubat depreminde yapının 43 kişiye mezar olmasının sebebidir. Maalesef ülkemizde birçok yerde bazen ahbap-çavuş, bazen siyasi, bazen de çıkar ilişkileri ile bu ve benzer kuralsızlıklar yaşanıyor. Bu sadece bizim tespit edebildiğimiz çarpıcı bir örnek ancak bu gibi durumlar için idarelerin de hukukun minderine çekilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

"BETON KALİTESİZDİ"

İnşaat Mühendisleri Odası, Saidbey Sitesi'nin yıkımına etki eden ana unsurları şöyle açıkladı:

"-Yapımı esnasında uygulama yanlışlıkları

-Yapım ruhsatı alınmadan inşaata başlanmasına izin verilmesi/ engel olunmaması

-Denetim eksiklikleri. Dökülen betonun tasarım dayanımına göre kabul edilemeyecek düzeyde kalması (Yapı malzemelerinin kalitesiz olması)

-Yapıda sonradan statik projesine uygun olmayan ve yapı davranışını olumsuz etkileyen imalatların yapılması.

Yapının ilave yüklere maruz bırakılmasının yıkıma yol açan ana unsurlar olduğu düşülmektedir."