Kahtalı Mıçe'nin ismi Adıyaman Üniversitesi'nde yaşatılacak

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Kahtalı Mıçe'nin ismi Adıyaman Üniversitesinde yaşatılacak

ADIYAMAN - Adıyaman Üniversitesi Senatosunun 2024/17-04 sayılı kararı ile Adıyaman'ın yaşayan efsanelerinden Kahtalı Mıçe'nin ismi ADYÜ Devlet Konservatuvarı binasına verildi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki isimlendirme törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Belediye Başkan Vekili Mahmut Gazi İspir, Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Kahta İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kurum amirleri, STK temsilcileri, bestekar Aziz Çelik, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Sanat hayatında 54 yılı geride bırakan Kahtalı Mıçe'yi (Mustafa Aslan) bu anlamlı törende sevenleri yalnız bırakmadı.

Konuşmasına Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'ın en önemli turizm elçilerinden biri ve değeri bilinmesi gereken büyük bir sanat insanı olduğunun söyleyen Rektör Keleş, "Ünü, Adıyaman'ı aşıp tüm Türkiye'ye yayılan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz değerli büyüğümüz Kahtalı Mıçe'yi üniversitemizde ağırlamanın sevinci içerisindeyiz. 27 Ağustos tarihli senato kararımız ile Mustafa Kahtalı ismi Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı hizmet binasına verilmişti. Bu karar kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Oluşan memnuniyetin kıvancını da taşıyarak binamızın isimlendirme töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu törenle Adıyaman'ın ruhunu ve hikayesini; sesi ve sözüne katan, ezgileri ve yanık sesiyle sözcükleri yoğuran ulu çınar Kahtalı Mıçe'ye olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek arzusundayız.

Kahtalı Mıçe Adıyaman'ın en önemli kültür elçilerinden biridir. Yaşadığı topluma değer katan bir sanat insanıdır" dedi.

Kahtalı Mıçe ise Adıyaman Üniversitesi tarafından şahsına gösterilen ilgi ve alakadan ötürü oldukça duygulandığını belirterek, "Başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş hocam ve Adıyaman Üniversitesi Senatosunun değerli üyeleri olmak üzere, bu güzel törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Program, ADYÜ Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri tarafından icra edilen müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından ADYÜ Devlet Konservatuvarı önünde Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Kahtalı Mıçe ismini taşıyan konservatuvar binasının açılışı geçekleştirildi.