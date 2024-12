Kahve Tadımcısı Alper Ulus, Balıkesir'de Barista Akademi'nin Açılışına Katıldı: "Bir Belediyenin Bunu Yapabilmesi, Müthiş Bir Başarı"

Güncel

(BALIKESİR) - Amerika Birleşik Devletleri'nde "Dünyanın 80 Kahve Gurmesi" listesine giren tek Türk kahve tadımcısı Alper Ulus, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait On On Kafe bünyesinde kurulan Barista Akademi'nin açılışına katıldı. Başkan Ahmet Akın ile kahve tadımı yapan Alper Ulus, "Bir belediyenin bunu yapabilmesi inanılabilir gibi değil. Müthiş bir başarı" dedi.

On On Kafe'lerin sayısını son yedi ayda yedi şube açarak artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, açılışını yaptığı "Barista Akademi" projesi ile şimdi de gençlere istihdam alanı yaratacak. BALMEK ve On On iş birliğinde hayata geçirilen Barista Akademi, hem On On Kafe'lere personel yetiştirecek hem de sektörde çalışmak isteyenlere eğitim imkanı sağlayacak.

Çamlık'taki On On Kafe bünyesinde oluşturulan Barista Akademi'nin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Temeli sağlam atılan işler daima kalıcı olur" diyerek, On On Kafe'lerin niteliğini de artırıp şube sayısını genişleteceklerini dile getirdi.

Barista Akademi'de verilecek eğitimlerle niteliği artıracaklarını söyleyen Başkan Akın, şunları kaydetti:

"Bugün On On Kafelerimizin marka değerini artırmak amacıyla; bu işi daha kalıcı, eğitici bir akademi anlayışıyla bütün Türkiye'ye yaymak için bir atılıma başladık. On On artık bir marka oldu. Bunu da Türkiye geneline ulaştırarak yeni şubelerimizi açmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de burada eğitim alacak olan baristalarımızın profesyonelce diğer ülkelerdeki örneklerden çok daha güzel bir şekilde, bizim kendi markamızı 'Adı da bizden, tadı da bizden' anlayışıyla yayıp tanınırlığı artırmak istiyoruz. Balıkesir'de maalesef sosyalleşme alanları konusunda eksiklerimiz var. Tabii daha bunlar başlangıç. Hayallerimiz çok, hedeflerimiz yüksek. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet ağımızı kısa bir süre içinde son yedi ayda yedi şube açılışı olarak gerçekleştirdik. Yılbaşına kadar 16 şubeyi net olarak açmış ve hayata geçirmiş olacağız. Gençlerin hem ekonomik hem de ulaşılabilir şekilde sosyalleşebildiği alanları yaratmayı hedefliyoruz. Sadece gençler değil, kendini genç hissedenler de bunlara dahil. Baktığımız zaman bir küçük bardak çayın 30 TL olduğu, bir tatlının 200 liradan başladığı bir ekonomik durumun ortasındayız. Aslında bakarsanız büyük bir krizin ortasındayız. Yani emeklilerimiz torununu yanına alıp gidip bir yerden kahve içip, tatlı yemeyi şu anda lüks olarak görüyor. Gençler zaten ortada. Üniversitede hakikaten bir tostun 100-150 TL olduğu bir noktadayız. İşte biz Balıkesir'in tüm ilçelerinde bunu genişletmeye kesin kararlıyız. Burada çok düşük fiyatlarla ulaşılabilir imkanları, en kalitelisini, en iyisini yapmak için ve bunun devam etmesi, başka yerlerde de örnek olarak alınması için temellerini sağlam atıyoruz."

Barista Akademisi için BALMEK ve On On'un iş birliği yaptığını dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Ayakları sağlam olan, temeli düzgün atılan işler kesinlikle yukarıya doğru gelişir, büyür ve kalıcı olur. Bunun kalıcı ve örnek olması için hem On On Kafelerimizi hem Kent Lokantalarımızı hem de mahalle mutfaklarımızı hızlıca artıracağız. Bunu yaparken BALMEK ile On On'u iş birliğine götürüyoruz. Buraya başvurmak ve barista eğitimi almak için BALMEK web sitemize başvuru yapması yeterli arkadaşlarımızın. Ön yeterlilik düzeylerine göre elemeler yapılacak ve hak kazananlara demleme teknikleri, makinelerin kullanımı, kahve sunumu ve müşteri ilişkileri gibi pek çok önemli alanda teorik ve pratik bilgiler ve eğitimler verilecektir. Eğitim sonunda yeterlilik sınavı ve katılımcılara MEB onaylı Barista Belgesi verilecek. Burada hem personelimizi yetiştireceğiz hem de sektörde çalışıp başvuru yapan tüm vatandaşlarımıza eğitim vereceğiz. Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu memleket güzel memleket, 10 numara memleket. Kuvayı Milliye'nin başşehri. Ayrımcılık olmayan, milli birliğe ve beraberliğe değer verdiğimiz bir kentteyiz. Zafer Partisi İl Başkanımıza, İYİ Parti İl Başkanımıza, Demokrat Parti İl Başkanıma, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Balıkesir'de ne olursa olsun hep birlikte beraber olacak ve Türkiye'ye örnek olacak."

Açılışa Dünya Kahve Tadımcıları Listesi'ne giren tek Türk kahve tadımcısı Alper Ulus da katıldı. Dünyanın önemli kahve tadımcıları arasına ismini yazdırmayı başaran Ulus düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

"Müthiş bir başarı bu. Bir belediyenin bunu yapabilmesi inanılabilir gibi değil. Bugün Balıkesir'de bu okul açılıyor ve inanılmaz mutluyum. Sayın Ahmet Başkan ve ekibini çok tebrik ediyorum. Kendisinin vizyonu, misyonu, enerjisi ve bence en önemlisi mütevaziliği ile görev süresi boyunca Balıkesir'de çok güzel projelere imza atacağından hiçbir kuşkum yok. Ben de elimden ne geliyorsa bundan sonra desteğe hazırım. Sizin arkanızdayız, sizleri çok seviyoruz."

Program açılışının ardından Alper Ulus ile birlikte Barista Akademi'yi gezen Akın, okulun ilk kahvesini de birlikte yaptı.