Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

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Mersin limanına yurt dışından gelen 2 bin 223 ton tohumluk patates, yapılan kontrollerde virüs tespit edilince geri gönderildi. Türkiye'de yıllık patates üretiminin 6 milyon tona yaklaştığı ve tüketiminin yeterli olduğu vurgulandı.

07.05.2025 10:34
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Türkiye'ye son iki ay içerisinde yurt dışından gemilerle Mersin limanına gelen tohumluk 2 bin 223 ton 150 kilogram patates, farklı virüsler tespit edilince iade edildi. Öte yandan, Türkiye'de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı ve ülkeye yeterli oluğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, son 2 ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin limanına tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri (bitki sağlığı kontrolü görevlisi) tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste 'Potato leafroll polerovirus' (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve 'Tobacco rattle tobravirus (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen ekseriya tohumluk toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

ÜRETİMDE TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETİYOR

Yurt dışından gelen patateslerin virüslü çıkması dikkat çekerken, Türkiye'deki üretim miktarının yeterli olup olmadığını da akıllara geldi. Fazla verim alınması, besin değerinin yüksekliği, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması, her iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patateste Türkiye 15'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En çok üretim ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor. 10 ilde 6 milyon ton patatesin yaklaşık 5 milyon tonu üretiliyor.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

Kişi başına tüketiminin 52 kilograma kadar çıktığı patateste Türkiye'nin üretiminin kendinin yetecek kadar olduğu öğrenildi. Türkiye'de üretilen patatesin yeterlilik derecesinin yüzde 103,6 olması nedeniyle düşük miktarda da olsa ihraç edildiği belirtildi. Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde birlerde olduğu ifade edildi.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

"PATATES TOHUMUNU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Patates üretimin yoğun olduğu iller arasında yer alan Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan, "Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışardan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu üretiyoruz, bazı tohumlar yurt dışından geliyor" dedi.

Patatesin İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok yerde tohumluk patates üretildiğine de dikkat çeken Doğan, "Eğer yurt dışında yeni bir çeşit üretilmişse birim alandan verim çok alınıyorsa, virüslü olmamak kaydıyla ülkemize getirebilinir. Nasıl bizim ülkemizden giden ürünler pestisitten geri dönüyorsa bunların da ülkemize mutlaka girmemesi gerekiyor. Bunlar girdiğinde diğer ürünlerimize bulaşacağı için biz burada sıkıntıya gireriz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mert üstün:
    Madem kendi ürettiğimiz kendimize yetiyorsa dışarıdan neden patates alıyoruz bir ülkede bir iş doğru olmaz mı ya 64 3 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    tarımı bitirdiniz bu haberi hangi trol yaptı oğlum şu makarna yemeyi bırakın beyniniz cıvıklalmış makarna yemekten 30 15 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Kendimiz üretiyosak neden yurt dışına bagımlıyız neden tohumluk geliyor? 29 2 Yanıtla
  • slh123456:
    ülke acınacak halde koca tarım arazisi olan ülke kıç kadar hollandadan tarım ürünü itha ediyor ülkece harakiri yapma sebebi onurlular için 23 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    biz yeriz sorun yok 10 tl den verin marketlere 20 tl den biz alırız kızartınca virüs mikrop neyin kalmaz misss 7 11 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    FABRİKALAR SANAYİLER LİMANLAR KAPATILIRSA SATILIRSA DIŞARIYA BAĞIMLI OLAN ÜLKE OLURSUN....ÜRETMEYEN TÜKETEN ÜLKE OLDUK..ANGUS ETİNİ BİLMEZDİK ONUDA ÖĞRENMİŞ OLDUK... 11 2 Yanıtla
  • #Kemer130531:
    bize yedirirler 10 1 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    AKP nin ülkeyi getirdiği durum dışarıdan patates ithalatı ???? 5 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Allah belanızı versin son 25 yılda ülke patatese, bugdaya, gubreye, nohuya,soğana daha birçok şeye muhtaç duruma geldi. Daha beter olun Bu Allah sporculara oy vere vere ne hale düştük. Oğlum oy veren bademler ,Allah bile muslumanlari sevmiyor. Bakın dünyaya hiristiyanlar ne durumda, muslumanlar ne durumda 5 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    Bimde vat daha 2 2 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Her zaman diyoruz üretim üretim üretim bunun peşinde koşmamız lazım Dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz her mevsimde bir şeyler üretebiliriz 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkaya gonderın 0 0 Yanıtla
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