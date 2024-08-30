Kahverengi Kokarca Hasarı Nedeniyle Fındık Üreticileri Mağdur - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Hasarı Nedeniyle Fındık Üreticileri Mağdur

Kahverengi Kokarca Hasarı Nedeniyle Fındık Üreticileri Mağdur

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'daki kahverengi kokarca hasarı ile ilgili, 'Bakanlığın desteğiyle beraber bütün tarım alanlarında bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor' dedi. Kahverengi kokarca zararlısının fındık üreticilerine verdiği zarar ve mücadele eksikliği nedeniyle üreticilerin fındığını satamadığı belirtildi.

30.08.2024 11:57
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TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'daki kahverengi kokarca hasarı ile ilgili, "Bakanlığın desteğiyle beraber bütün tarım alanlarında bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor" dedi.

Ordu'da kahverengi kokarca hasarından dolayı birçok üretici fındıktan beklediği verimi alamadı. Bölgede etkisini 2 senedir artırarak devam eden kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları ise devam ediyor. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarca zararlısının bölgede bıraktığı hasar ve zararlıyla mücadele hakkında bilgiler verdi. Kokarca zararlısına karşı yeteri kadar mücadele edemeyen fındık üreticilerinin mağdur olduğunu anlatan Soydan, "Aslında yapılan ilaçlamanın olumlu olduğunu söylemek isterim. Özellikle mayıs ve haziran ayında yapılan mücadeleler, şu anda olumlu sonuçlar vermiştir ama maalesef hasat zamanı geldi. Hasadı yaptıktan sonra, kokarcadan dolayı hasatta ciddi zararların olduğunu gördük. Lokal bir şekilde fındıkta 20'nin, 30'un altına inen randıman gördük, çürük miktarlarını gördük. Fındıkta urlaşma, hatta bahçelerde fındıkların döküldüğünü gördük. Bu nedir? Yani, mücadele yapılmayan yerler bunun zararını daha fazla görmüştür. Mücadele yapan üreticilerimiz bugün fındığını satabilir durumdadır. Ancak mücadele yapamayan üreticilerimiz fındığını satmaya yer arıyor" diye konuştu.

'TARIM BAKANLIĞI'NIN TOPLU İLAÇLAMA ANLAMINDA BİR PROJE YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Kahverengi kokarcayla topyekun mücadelenin önemine değinen Soydan, "Muhakkak bir kışlak mücadelesinin yapılması lazım. Bununla ilgili de biz, devletin, Tarım Bakanlığı'nın toplu ilaçlama anlamında bir proje yapmasını bekliyoruz. Taleplerimiz de var. Bizler Ziraat Odaları olarak buna hazırız. Tarım müdürlükleri hazır, diğer kurumlar da işin içine girerek bakanlığın desteğiyle beraber bütün tarım alanlarında bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"40 LİRAYA DÜŞEN FİYATLAR VAR"

Bazı alıcıların kokarca bahanesiyle fındıktan randıman düşürdüğünü söyleyen Soydan, "Gerçek ne ise onun yapılması lazım. Ama bugün bakıyoruz, 60 liraya, 50 liraya, 40 liraya düşen fiyatlar var. Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Burada muhakkak bir düzeltme yapılması lazım. Bizler burada üreticilerin rahatlıkla fındığını çarşıya, pazara, alıcıya götürmesini istiyoruz. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Bunun gelecek yılı da var. Üretici aslında çok ciddi bir mücadele yaptı ve fındığına baktı. 'Bu mahallede kokarca zararı var' denilen yerlerde bile 50 randımanın üzerinde gelen fındıklar var. Bunu çok dikkate almak lazım. Fındıkta kokarca var, zarar var diyerek de bunu olumsuz yansıtmamak lazım" dedi.

ÜRETİCİLER FINDIĞINI SATAMADI

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık üreticiliği yapan Ayten Saka, kahverengi kokarcadan dolayı ürününü satamadığını belirterek, "Ağaçlarımızı kuruttu. Kokarca yaprakların altına, incirin içine girmiş, yuva yapmış. Her şeye, fasulyeye de zarar vermiş. Kokarcadan 2 senedir yiyemiyoruz. Fındığı satamadık, duruyor, randıman da ölçtürmedik, fındığı almıyorlarmış. Adamın biri fındığını döktü, fındığını almadılar" diye konuştu.

Fındık üreticisi Nihal Saka ise "Ben bu sene fındık topladım. Her dalda inanamayacağınız kadar karınca yuvası kadar kokarcanın her boyu vardı. Miniği, bir büyüğü, onun da büyüğü. Tüm fındık bahçesi üzerimize gelecek kadar kokarca vardı. Bu kadar Ziraat Odası var, Tarım Bakanlığı var, nasıl oluyor da bir böcekle biz mücadele edemiyoruz, baş edemiyoruz bunu çözemedim. Yetkililere diyorum ki, bu korkunç bir gerçek, korkunç bir sonucu var. Bütün doğa mahvolmak üzere. Bütün meyvelerden umudumuzu kestik. Bahçeye ektiğimiz üründen verim alamayacaksak biz nasıl umutlanacağız?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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