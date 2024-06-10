Kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arıları kullanıldı - Son Dakika
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Kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arıları kullanıldı

Kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arıları kullanıldı

Türkiye ve Avrupa'ya Asya'dan yayılan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yetiştirilen 14 bin samuray arısı, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki fındık bahçesine salındı. Kahverengi kokarca ile mücadelede popülasyon izleme ve kitlesel mücadele amaçlı proje kapsamında, temin edilen yaklaşık 420 tuzaklama da yapıldı. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskılayarak zarar eşiğinin altında kalmasını sağlayacak.

10.06.2024 17:35
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Türkiye ve Avrupa'ya Asya'dan yayılan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yetiştirilen 14 bin samuray arısı, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki fındık bahçesine salındı.

Çarşamba Gökçeçakmak Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılında ülkeye giriş yapan 2019'da ise Samsun'da görülmeye başlayan kahverengi kokarcayla ilgili mücadeleye devam edildiğini söyledi.

Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında gerekli iş ve işlemlerin uygulandığını ifade ederek, "2023 yılı Kasım ayında kahverengi kokarca konusunda bir panel düzenledik. Bu zararlıyla ilgili dikkatleri çekerek ilçelerde neler yapılabilir, öncelikle farkındalık yaratmak, tehlikesinin ne olduğuyla ilgili yoğun bir çalışma yaptık." dedi.

Kahverengi kokarca mücadelesinde popülasyon izleme ve kitlesel mücadele amaçlı proje kapsamında, temin edilen yaklaşık 420 tuzaklama da yapıldığını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Kışlık dönemde mekanik mücadelenizi yapın gördüğünüz yerde yok edin dedik. Daha sonra bunların nerede olduğuyla ilgili daha kimyasal mücadeleye kalmadan bioteknik mücadele yapalım diye tuzaklarla beraber yerlerini tespit ettik. Bugün biolojik mücadelede, tespit edilen yerlerde arılar salınıp burada bunları ilaç kullanmadan yok etmenin peşindeyiz. Mekanik, biyolojik, bioteknik, kimyasal bunların tamamını entegre edip bu zararlıdan fındıklarımızı kurtarmamız lazım."

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı da kahverengi kokarca ile uzun vadede en umut vadeden mücadele yönteminin samuray arılarının üretimi ve doğaya salınması olarak görüldüğünü bildirdi.

Bayraklı, yöntemin hem çevreci hem de ekonomik olduğunu ancak etkilerinin uzun vadede görebileceğini vurgulayarak, "Samuray arıcıklarının anavatanında kahverengi kokarcanın yumurtalarının yüzde 60-90'ına kadar parazitlediği rapor edilmiştir. Washington'daki çalışmaya göre 2015 yılında yüzde 0,8 olan parazitleme oranı 2018 yılında yüzde 65,7 olarak tespit edilmiştir. Zamanında, düzenli ve doğru şekilde yapılan salımlarla parazitleme oranlarında artışların olacağı görülmektedir. Bu da kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskılayacak ve bir süre sonra artık popülasyon dengeye gelerek zarar eşiğinin altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Samuray arılarının merkezlerinde 2023 yılında üretimine başlandığını, yaklaşık 20-25 bininin Artvin ve Rize'de doğaya salındığını dile getiren Bayraklı, "Bu yıl ise 150 bin adet parazitoit üretilmesini ve kahverengi kokarcanın yoğun olduğu ve riskli kabul edilen 33 ilde doğaya salınması hedeflenmiştir. Üretimle ilgili çalışmalarımız tamamlandı ve mayıs ayından itibaren de salım çalımlarımız başladı. Salım işlemleri haziran ayı sonunda tamamlanacaktır. Bugün ve yarın yapacağımız salımlarla birlikte yaklaşık 140 bin adet salımı gerçekleştirmiş olacağız. Doğaya salım işlemlerimiz bundan böyle her yıl tekrarlanacak." dedi.

Konuşmaların ardında protokol üyeleri ve görevliler tarafından samuray arıları fındık bahçesine salındı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Çarşamba, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arıları kullanıldı - Son Dakika

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