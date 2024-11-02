Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Trabzon'da kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arısı üretimi artırılıyor.

02.11.2024 12:07
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TRABZON İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, istilacı tür olan kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin, "Kahverengi kokarcayı bitirmek kolay değil; ama baskılamak, zararını düşürmek, zamanla da yok etmek mümkün. Sadece Karadeniz Araştırma Enstitüsü değil; birçok laboratuvarımızda samuray arısının (kokarcanın doğal düşmanı) üretimini bolca artırıp, bolca doğaya salacağız" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı başlatılan kimyasal ve biyolojik mücadeleler sürüyor. İstilacı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede; Çin'den ithal edilen, kokarcanın doğal düşmanı 'samuray arı'lar, laboratuvar ortamında çoğaltılarak bölgeye salınıyor. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kahverengi kokarca zararlısına yönelik sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. 2023 yılında tarımsal üretim planlamasının kanunlaştığını hatırlatan Kaplan, belirli ürünlerde bölgesel planlamalar yapılarak üretimdeki dengesizliklerin giderilmesini hedeflediklerini belirtti.

'YİNE FEROMON TUZAKLARI KURACAĞIZ'

Kaplan, "Mücadelemiz devam ediyor. Bu kahverengi kokarcayı bitirmek kolay değil; ama baskılamak mümkün. Arazilerimizde kahverengi kokarcanın zararını düşürmek, zamanla yok etmek mümkün. 1994 yılında Amerika'ya giren bu zararlı, 2024 yılında 30 sene sonra hala tehlike saçmakta. Onların tecrübe veya tecrübesizliklerinden faydalanıyoruz. Onların yaptığı yanlışları ülke olarak biliyoruz. Onların yaptığı yanlışlara düşmeden bu zararla mücadele edeceğiz. Mücadelemizin en büyük ayağı, kışlak mücadelesidir. Kendi ayağıyla kışlaklara gelen kahverengi kokarcayı imha etmek için büyük bir mücadele verdik. Kışlaktan çıkarken yine feromon tuzakları kuracağız. 'Cezbet, öldür' yöntemiyle kışlaktan çıkanları da yok edeceğiz" dedi.

'SİVRİSİNEKTEN KÜÇÜK BİR ARIDIR'

Kahverengi kokarca zararlısına yönelik yürütülen çalışmalarda daha fazla 'samuray arısı'nın üretilip bolca doğaya salınacağını ifade eden Kaplan, "'Samuray arısı', bildiğimiz o büyük eşek arılarına benzemiyor. Sivrisinekten küçük bir arıdır. Hiçbir bal arısına veya canlıya zarar vermiyor. Bu arı, kokarcanın olmadığı coğrafyada çoğalamıyor. 15 yıl sonra, 20 yıl sonra arkasından geliyor. Amerika kıtasına 1994'te kokarca gelmiş, 2010 yılında 'samuray arısı' gelmiş. 16 yıl beklemişler. Kendimiz bu arıyı üretip, hemen doğaya saldık. Arının doğal yollardan buraya gelmesini beklemedik. İtalya 12 laboratuvarda, 20 tane merkezde 120 bin üretebildi. Biz sadece 150 bin tane ürettik. Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Arının üretimine başlandı. Sadece Karadeniz Araştırma Enstitüsü değil; birçok laboratuvarımızda 'samuray arısı'nın üretimini bolca artırıp, bolca doğaya salacağız" diye konuştu. Açıklamanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, bölgede kahverengi kokarca zararlısına yönelik 'biosidal' ilaçlaması yaptı.

Kaynak: DHA

İsa Kaplan, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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