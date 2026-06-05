Kaliteli Kanun Eksikliği Yargıyı Zorluyor - Son Dakika
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Kaliteli Kanun Eksikliği Yargıyı Zorluyor

Kaliteli Kanun Eksikliği Yargıyı Zorluyor
05.06.2026 14:03
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Cemil Çiçek, kaliteli kanun eksikliğinin yargıyı zor durumda bıraktığını vurguladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, "Bir samimi itiraf olarak söyleyeyim; yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. O nedenle önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Kanunlar, kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor" dedi.

Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Adana Barosu ve ADASO iş birliğiyle 'Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukukuna İlişkin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyuma; 24'üncü Dönem TBMM Başkanı, 58'inci ve 59'uncu Dönem Adalet Bakanı, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Vali Mustafa Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu, Adana Barosu Başkanı Volkan Böke, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile yargı mensupları ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

'HEM DÜZENLEMESİ HEM UYGULAMASI ZOR BİR ALAN'

Sempozyumun açılışında konuşan Cemil Çiçek, "2015 yılından bu yana sempozyum konularını oluşturan alan; her toplumun en karmaşık, en sıkıntılı hem düzenlenmesi hem uygulanması zor alanlardan biridir. Bu alanı sadece yasal düzenlemelerle de çözmek kolay değil. Bu toplumda adalet, hak, hukuk, hakkına razı olmak ikinci planda kaldı, fırsatçılık öne çıkıyor. Fırsatçılığın öne çıktığı bir durumda kanunlar da yargı kararları da çabuk aşınıyor, çabuk aşındırılıyor. Bir de toplumsal ahlak ve iş ahlakı açısından bakmak lazım. Ama şunu farkındayız; şu günlerde siyasetin de gündeminde olan iç barış, onu tesis etmek. Ama şu kesin; iş barışı tesis edilmeden iç barışı temin etmek de o kadar kolay olmuyor, olmayacak" diye konuştu.

'ÇOK YÖNLÜ OLAYA BAKMAK LAZIM'

Uygulamadaki sıkıntılardan bahseden Çiçek, "Bir samimi itiraf olarak söyleyeyim; yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. O nedenle önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Kanunlar, kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor. Kanunların sık sık değişmesi elbette toplumun hızlı değişmesinden ama kaliteli kanun yapamadığımızdan, ihtimalleri yeteri kadar kapsayan ifadeleri kanun metninde derç edemediğimizden. Onun da önemli sebeplerinden bir tanesi; 600-700 kelimeyle ana dilini konuşan bir toplumda mükemmel kanun yapmak mümkün olmaz. Dolayısıyla çok yönlü olaya bakmak lazım" dedi.

ETKİNLİK İKİ GÜN SÜRECEK

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise "Yargı ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek ve uygulamadaki sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya gelmemiz son derece önemlidir. Bu seminerde, iş hukukunun güncel konularını yargı kararları ışığında ele alarak, mevcut düzenlemeleri değerlendirip, iş dünyasının karşılaştığı sıkıntılara odaklanacağız" diye konuştu. İki gün sürecek etkinlikte ilk gün; Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Tahkim, İş Hukuku Boyutuyla Yeni Nesil Çalışma Türleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Kıdem Tazminatı, Anayasa Mahkemesinin İş Hukukuna İlişkin Bireysel Başvuru Kararları gibi iş dünyasını doğrudan ilgilendiren birçok başlık masaya yatırıldı.

Kaynak: DHA

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